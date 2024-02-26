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Чемпионат Украины
Рух Львов
25.02.2024 18:00 – FT 1 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 04:16 | Обновлено 26 февраля 2024, 04:24
164
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «В матче против Полесье у нас не все удалось»

Главный тренер львовского «Руха» – о матче с «Полесьем»

26 февраля 2024, 04:16 | Обновлено 26 февраля 2024, 04:24
164
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В матче против Полесье у нас не все удалось»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Наставник львовского «Руха» Виталий Пономарев подбил итог игры с житомирским «Полесьем» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ.

«У нас сегодня не все удалось, в частности, команда не показала того, что мы хотим видеть и наигрываем на тренировках. Этот матч точно нельзя занести нам в актив. Разве что могу похвалить бойцовские качества ребят. Но хотелось бы более качественной игры с теми принципами, которые мы исповедуем, играли в агрессивный футбол и высоко прессинговали соперника. Но в этом нет ничего удивительного, ведь встречаются на дистанции и такие поединки.

«Рух» не смог сыграть в тот футбол, который был в осенней части чемпионата и на сборах. После перерыва мы внесли коррективы в состав и игра несколько улучшилась. Появился контроль мяча, команда качественнее начала действовать в переходных фазах. Относительно Олега Федора, он впервые вышел в стартовом составе на матч УПЛ. Конечно, он не сыграл на своем максимуме и это совсем не удивительно, ведь он молодой парень. У нас много молодежи, и она будет ошибаться, но получит необходимый опыт.

Сейчас у игроков меньше нагрузки, если сравнивать их с тем, что было на сборах. Тренерский штаб подводит футболистов к соревновательному периоду. Сегодня нам не удалось сыграть так, как мы хотели, но это также заслуга соперника. «Полесье» очень сильная команда с хорошими футболистами и нельзя недооценивать их вклад в то, что игра нам не удалась. Хочется держать определенный уровень. Все могло сложиться по-другому, но даже ничья в матче с «Полесьем» – относительно удачный результат.

Очень часто пенальти в составе «Руха» исполняет Юрий Климчук, но и Денис Пидгуский был штатным пенальтистом в команде U-19. Он молод и уверен в своих силах и хорошо, что в такой непростой ситуации взял на себя ответственность и убил. Радует, что он психологически готов к таким моментам.

Мы и играем футбол для болельщиков, поэтому отлично, что они вернулись на трибуны – это мотивирует игроков. Жаль, что сейчас тяжелое для страны время, и мы не можем иметь полностью заполненный стадион», – сказал главный тренер львовского клуба.

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Рух Львов Виталий Пономарев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига пресс-конференция чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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