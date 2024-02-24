Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Долгожданный домашний матч «Руха»
В воскресенье, 25 февраля, «Рух» в рамках 18-го тура УПЛ на стадионе «Арена Львов» впервые будет принимать «Полесье». «Руховцы» проведут домашний матч после серии из четырех подряд гостевых игр в чемпионате.
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«Рух»
Руховцы первую часть текущего сезона завершили на шестом месте в турнирной таблице. К первому в году официальному поединку с «Полесьем» подопечные Виталия Пономарева подошли с безвыигрышной домашней клубной рекордной серией, которая еще с 19 августа продолжается в чемпионате 7 (!) игр: шесть ничьих и поражение.
Во время зимнего перерыва ряды «Руха» покинули бразилец Эдсон и Алексей Довгий, не сыгравший ни одного матча в первой части чемпионата. Во время сборов получил тяжелую травму капитан «Руха» Марко Сапуга и будет лечиться длительный период. Вместо с тем новичком «руховцев» стал 20-летний бразилец Клайвер Габриэль. Из-за перебора желтых карточек пропустит игру ключевой защитник руховцев Виталий Роман.
Вот мнение Виталия Пономарева перед возобновлением выступлений его подопечных в УПЛ: «Мы должны объективно оценивать свои возможности и отталкиваться от этого, ставя перед собой турнирные задачи. «Рух» должен бороться за победу в каждом матче и демонстрировать свою лучшую игру, а результат со временем придет. Сейчас идет построение команды, которая в перспективе будет бороться за самые высокие места». После длительного перерыва фанаты «желто-черных» смогут прийти и поддержать команду на трибунах «Арены Львов».
При соблюдении правил безопасности на стадионе будут находиться до 1000 человек – команды, персонал клубов, официальные лица и зрители.
«Полесье»
«Полесье» находится на третьем месте в турнирной таблице и приедет во Львов с беспроигрышной серией в чемпионате, которая длится 10 игр: по пять побед и ничьих. Среди многих новичков «Полесья» во время зимних сборов наиболее известным стал Богдан Михайличенко, перешедший из хорватского «Динамо». Новичком «Полесья» стал недавно и капитан сборной Конго (возраст игроков до 23-х лет) Боррель Томандзотто, который на правах аренды будет выступать за клуб второй лиги «Звягель».
Что касается последних потерь житомирян, то на правах аренды в «Верес» перешел опытный Евгений Морозко. Напомним, что ранее на тех же условиях в «Верес» перешли еще два игрока «Полесья» – Денис Янаков и Дмитрий Шастал. Разные клубы Юрия Калитвинцева могут одержать 20-ю победу во всех турнирах, в том числе «Полесье» – 10-ю в УПЛ.
История встреч
Ранее состоялась только одна игра «Руха» и «Полесья». В матче первого круга текущего чемпионата руховцы в гостях победили со счетом 1:0 благодаря голу на исходе матча Ильи Квасницы. Подопечные Юрия Калитвинцева первое домашнее поражение в УПЛ потерпели именно от «Руха».
Фемида
Арбитром матча назначен опытный Николай Балакин (Киевская область), который провел уже 82 матча в УПЛ. Ранее «Рух» при Балакине еще не побеждал в чемпионатах в 5-ти играх: 2 ничьи и 3 поражения. «Полесье» при этом арбитре провело одну игру в УПЛ, сыграв вничью с «Днепром-1».
Прогноз на матч
«Рух» удерживает в чемпионате затяжной домашний безвыигрышный сериал, который длится 7 игр и настроен прервать его. «Полесье» в предыдущих 10 матчах чемпионата не знало поражений. Скорее всего, будет боевая, результативная ничья.
Ориентировочные составы:
«Рух»: Ледвий, Лях, Дидык, Сыч, Слюбик, Притула, Пидгурский, Пастух, Таллес, Квасница, Климчук.
«Полесье»: Бойко, Чоботенко, Тейлор, Смоляков, Михайличенко, Танковский, Крушинский, Макуана, Козак, Грицук, Будкивский
25 февраля, воскресенье
|«Рух» – «Полесье»
|Львов. Стадион «Арена Львов». 18:00
|ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
|РУХ — ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
|Прогноз Sport.ua — 1:1
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