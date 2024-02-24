Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Рух Львов
25.02.2024 18:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 24 февраля 2024, 18:08
726
0

Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Долгожданный домашний матч «Руха»

24 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 24 февраля 2024, 18:08
726
0
Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 25 февраля, «Рух» в рамках 18-го тура УПЛ на стадионе «Арена Львов» впервые будет принимать «Полесье». «Руховцы» проведут домашний матч после серии из четырех подряд гостевых игр в чемпионате.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Рух»

Руховцы первую часть текущего сезона завершили на шестом месте в турнирной таблице. К первому в году официальному поединку с «Полесьем» подопечные Виталия Пономарева подошли с безвыигрышной домашней клубной рекордной серией, которая еще с 19 августа продолжается в чемпионате 7 (!) игр: шесть ничьих и поражение.

Во время зимнего перерыва ряды «Руха» покинули бразилец Эдсон и Алексей Довгий, не сыгравший ни одного матча в первой части чемпионата. Во время сборов получил тяжелую травму капитан «Руха» Марко Сапуга и будет лечиться длительный период. Вместо с тем новичком «руховцев» стал 20-летний бразилец Клайвер Габриэль. Из-за перебора желтых карточек пропустит игру ключевой защитник руховцев Виталий Роман.

Вот мнение Виталия Пономарева перед возобновлением выступлений его подопечных в УПЛ: «Мы должны объективно оценивать свои возможности и отталкиваться от этого, ставя перед собой турнирные задачи. «Рух» должен бороться за победу в каждом матче и демонстрировать свою лучшую игру, а результат со временем придет. Сейчас идет построение команды, которая в перспективе будет бороться за самые высокие места». После длительного перерыва фанаты «желто-черных» смогут прийти и поддержать команду на трибунах «Арены Львов».

При соблюдении правил безопасности на стадионе будут находиться до 1000 человек – команды, персонал клубов, официальные лица и зрители.

«Полесье»

«Полесье» находится на третьем месте в турнирной таблице и приедет во Львов с беспроигрышной серией в чемпионате, которая длится 10 игр: по пять побед и ничьих. Среди многих новичков «Полесья» во время зимних сборов наиболее известным стал Богдан Михайличенко, перешедший из хорватского «Динамо». Новичком «Полесья» стал недавно и капитан сборной Конго (возраст игроков до 23-х лет) Боррель Томандзотто, который на правах аренды будет выступать за клуб второй лиги «Звягель».

Что касается последних потерь житомирян, то на правах аренды в «Верес» перешел опытный Евгений Морозко. Напомним, что ранее на тех же условиях в «Верес» перешли еще два игрока «Полесья» – Денис Янаков и Дмитрий Шастал. Разные клубы Юрия Калитвинцева могут одержать 20-ю победу во всех турнирах, в том числе «Полесье» – 10-ю в УПЛ.

История встреч

Ранее состоялась только одна игра «Руха» и «Полесья». В матче первого круга текущего чемпионата руховцы в гостях победили со счетом 1:0 благодаря голу на исходе матча Ильи Квасницы. Подопечные Юрия Калитвинцева первое домашнее поражение в УПЛ потерпели именно от «Руха».

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Николай Балакин (Киевская область), который провел уже 82 матча в УПЛ. Ранее «Рух» при Балакине еще не побеждал в чемпионатах в 5-ти играх: 2 ничьи и 3 поражения. «Полесье» при этом арбитре провело одну игру в УПЛ, сыграв вничью с «Днепром-1».

Прогноз на матч

«Рух» удерживает в чемпионате затяжной домашний безвыигрышный сериал, который длится 7 игр и настроен прервать его. «Полесье» в предыдущих 10 матчах чемпионата не знало поражений. Скорее всего, будет боевая, результативная ничья.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Лях, Дидык, Сыч, Слюбик, Притула, Пидгурский, Пастух, Таллес, Квасница, Климчук.

«Полесье»: Бойко, Чоботенко, Тейлор, Смоляков, Михайличенко, Танковский, Крушинский, Макуана, Козак, Грицук, Будкивский

25 февраля, воскресенье

«Рух» – «Полесье»
Львов. Стадион «Арена Львов». 18:00
ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
РУХ — ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Бразильский легионер, покинувший Полесье, близок к переходу в Карпаты
Сыграет ли Забарный? Стали известны составы на матч Борнмут – Ман Сити
В Днепре-1 не верят, что смогут побороться за титул с Шахтером
Рух Львов Полесье Житомир прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
Футбол | 24 февраля 2024, 11:14 12
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом

Лондонцы могут отдать украинца в аренду

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 24 февраля 2024, 10:37 1
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо

Поединок пройдет 25 февраля в 15:30 в Киеве

Лунину дали совет относительно игры с легендой Реала. У Андрея есть план
Футбол | 24.02.2024, 16:43
Лунину дали совет относительно игры с легендой Реала. У Андрея есть план
Лунину дали совет относительно игры с легендой Реала. У Андрея есть план
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Теннис | 23.02.2024, 19:37
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Футбол | 24.02.2024, 00:18
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
23.02.2024, 07:38 2
Бокс
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2024, 10:12 7
Футбол
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 195
Футбол
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
23.02.2024, 04:10 13
Футбол
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
23.02.2024, 12:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем