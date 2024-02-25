Украина. Премьер лига25 февраля 2024, 22:20 | Обновлено 25 февраля 2024, 22:38
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Рух – Полесье – 1:1. Пидгурский и Будковский. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги
25 февраля 2024, 22:20 | Обновлено 25 февраля 2024, 22:38
148
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В матче 18-го тура УПЛ львовский Рух и житомирское Полесье сыграли вничью (1:1) на Арене Львов.
Обе команды в своей первой игре после рестарта УПЛ набрали по одному очку.
На гол Филиппа Будковского для гостей у хозяев поля ответил Денис Пидгурский с пенальти.
Украинская Премьер-лига
18-й тур, 25 февраля. Арена Львов
Рух Львов – Полесье Житомир – 1:1
Голы: Пидгурский, 31 (пен) – Будковский, 12
Видеообзор матча
События матча
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Пидгурский (Рух Львов).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Полесье).
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