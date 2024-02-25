В матче 18-го тура УПЛ львовский Рух и житомирское Полесье сыграли вничью (1:1) на Арене Львов.

Обе команды в своей первой игре после рестарта УПЛ набрали по одному очку.

На гол Филиппа Будковского для гостей у хозяев поля ответил Денис Пидгурский с пенальти.

Украинская Премьер-лига

18-й тур, 25 февраля. Арена Львов

Рух Львов – Полесье Житомир – 1:1

Голы: Пидгурский, 31 (пен) – Будковский, 12

Видеообзор матча