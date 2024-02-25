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Чемпионат Украины
Рух Львов
25.02.2024 18:00 – FT 1 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 22:20 | Обновлено 25 февраля 2024, 22:38
148
0

Рух – Полесье – 1:1. Пидгурский и Будковский. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги

25 февраля 2024, 22:20 | Обновлено 25 февраля 2024, 22:38
148
0
Рух – Полесье – 1:1. Пидгурский и Будковский. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

В матче 18-го тура УПЛ львовский Рух и житомирское Полесье сыграли вничью (1:1) на Арене Львов.

Обе команды в своей первой игре после рестарта УПЛ набрали по одному очку.

На гол Филиппа Будковского для гостей у хозяев поля ответил Денис Пидгурский с пенальти.

Украинская Премьер-лига

18-й тур, 25 февраля. Арена Львов

Рух Львов – Полесье Житомир – 1:1

Голы: Пидгурский, 31 (пен) – Будковский, 12

Видеообзор матча

События матча

30’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Пидгурский (Рух Львов).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Полесье).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Василий Рунич Рух - Полесье Денис Пидгурский Филипп Будковский видео голов и обзор пенальти
Источник Sport.ua
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