В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и житомирское «Полесье». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 18:00.

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«Рух» вряд ли попадет в еврокубки, находясь сейчас на шестом месте, но и вылет львовянам не угрожает, поэтому они имеют прекрасную возможность наигрывать состав, не переживая за результат и делая ставку на качество игры. В «Полесье» же намерения более серьезные, команда декларирует борьбу за самые высокие места, поэтому расслабляться житомирский коллектив не намерен, тем более, что конкуренты уже успели победить в текущем туре. Игра первого круга закончилась минимальной победой ​​«Руха», поэтому очевидно, что этот факт будет дополнительной мотивацией для ​​​«Полесья».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Полесье» в украинской версии сайта.