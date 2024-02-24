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Чемпионат Украины
Рух Львов
25.02.2024 18:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 21:29 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:30
71
0

Рух – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура Украинской Премьер-лиги

24 февраля 2024, 21:29 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:30
71
0
Рух – Полесье. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и житомирское «Полесье». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Рух» вряд ли попадет в еврокубки, находясь сейчас на шестом месте, но и вылет львовянам не угрожает, поэтому они имеют прекрасную возможность наигрывать состав, не переживая за результат и делая ставку на качество игры. В «Полесье» же намерения более серьезные, команда декларирует борьбу за самые высокие места, поэтому расслабляться житомирский коллектив не намерен, тем более, что конкуренты уже успели победить в текущем туре. Игра первого круга закончилась минимальной победой ​​«Руха», поэтому очевидно, что этот факт будет дополнительной мотивацией для ​​​«Полесья».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Полесье» в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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