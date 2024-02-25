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Чемпионат Украины
Рух Львов
25.02.2024 18:00 – FT 1 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 20:01 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:38
771
2

Снова дома без победы. Рух и Полесье расписали мировую на Арене Львов

Команды в своей первой игре после рестарта УПЛ набрали по очку

25 февраля 2024, 20:01 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:38
771
2
Снова дома без победы. Рух и Полесье расписали мировую на Арене Львов
ФК Рух

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Прем'ьер-лига. 18 тур

«Рух» – «Полесье» – 1:1

Голы: Пидгурский, 31, пен – Будкивский, 12

Предупреждения: Пидгурский, 10, Пастух, 86 – Михайличенко, 32, Грицук, 51, Будкивский, 54, Тейлор, 90+4

«Рух»: Ледвий - Сыч, Слюбык, Дидык, Лях - Пидгурский (Притула, 53), Федор (Таллес, 53) - Квасница (Теслюк, 85), Пастух, Рунич (Плюман, 53) - Климчук (Карабин, 76)

«Полесье»: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко – Танковский, Крушинский – Фортюне (Назаренко, 70), Грицук (Коста, 61), Макуана (Ндукве, 73) – Будкивский (Казак, 61)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

РУХ ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены Руха: Притула - 5,0, Таллес - 5,0, Плюман - 6,0, Карабин - б/о.

Замены Полесья: Назаренко - 5,0, Коста - 5,5, Ндукве - 5,5, Козак - 5,5.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Василий Рунич Рух - Полесье отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
Что могу сказать об этой игре... Очередной договорняк. Рух продолжает покупать очки,даже лидеры чемпионата этим не брезгуют... павелка загнал наш футбол в непролазные дебри коррупции и мошенничества на многие годы...
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