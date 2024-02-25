Снова дома без победы. Рух и Полесье расписали мировую на Арене Львов
Команды в своей первой игре после рестарта УПЛ набрали по очку
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Украинская Прем'ьер-лига. 18 тур
«Рух» – «Полесье» – 1:1
Голы: Пидгурский, 31, пен – Будкивский, 12
Предупреждения: Пидгурский, 10, Пастух, 86 – Михайличенко, 32, Грицук, 51, Будкивский, 54, Тейлор, 90+4
«Рух»: Ледвий - Сыч, Слюбык, Дидык, Лях - Пидгурский (Притула, 53), Федор (Таллес, 53) - Квасница (Теслюк, 85), Пастух, Рунич (Плюман, 53) - Климчук (Карабин, 76)
«Полесье»: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко – Танковский, Крушинский – Фортюне (Назаренко, 70), Грицук (Коста, 61), Макуана (Ндукве, 73) – Будкивский (Казак, 61)
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Стадион: «Арена Львов» (Львов)
РУХ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Наши оценки:
Замены Руха: Притула - 5,0, Таллес - 5,0, Плюман - 6,0, Карабин - б/о.
Замены Полесья: Назаренко - 5,0, Коста - 5,5, Ндукве - 5,5, Козак - 5,5.
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