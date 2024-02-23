Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 февраля в 13:00 матч 18-го тура УПЛ
В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Минай».
Игра пройдет в Днепре на стадионе «Арена Днепр». Начало матча запланировано о 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 18-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ имея в активе 6 очков.
«Днепр-1» занимает вторую строчку, сыграв 17 матчей и набрав 34 очка.
Матч можно просмотреть на Youtube канале Football Hub, или же на телеканале 2+2.
Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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