Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Днепр-1
25.02.2024 13:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 18:03 |
73
0

Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля в 13:00 матч 18-го тура УПЛ

23 февраля 2024, 18:03 |
73
0
Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ. Днепр-1 – Минай

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Минай».

Игра пройдет в Днепре на стадионе «Арена Днепр». Начало матча запланировано о 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 18-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ имея в активе 6 очков.

«Днепр-1» занимает вторую строчку, сыграв 17 матчей и набрав 34 очка.

Матч можно просмотреть на Youtube канале Football Hub, или же на телеканале 2+2.

Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Заря готова продать любого игрока. И даже тренера
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепр-1 Днепр-1 - Минай Минай смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Накануне рестарта. Как изменились составы клубов УПЛ за зиму
Футбол | 23 февраля 2024, 15:30 0
Накануне рестарта. Как изменились составы клубов УПЛ за зиму
Накануне рестарта. Как изменились составы клубов УПЛ за зиму

Sport.ua – о зимних каникулах клубов УПЛ и их перспективах на вторую часть сезона

С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Теннис | 22 февраля 2024, 21:11 4
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае

Кто остановит Свёнтек на пути к очередному титулу?

С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 23.02.2024, 13:20
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
Футбол | 23.02.2024, 06:05
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
Вдали от лидеров. Украина провалила стартовую гонку на Юношеском ЧМ
Биатлон | 23.02.2024, 12:31
Вдали от лидеров. Украина провалила стартовую гонку на Юношеском ЧМ
Вдали от лидеров. Украина провалила стартовую гонку на Юношеском ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 35
Теннис
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
21.02.2024, 17:33
Футбол
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
23.02.2024, 04:10 13
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
23.02.2024, 00:05 15
Футбол
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 196
Футбол
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2024, 10:12 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем