В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Начало матча запланировано о 15:30.



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 18-го тура «Оболонь» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ имея в активе 14 очков.

«Черноморец» занимает восьмую строчку, сыграв 16 матчей и набрав 22 очка.

Оболонь – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ