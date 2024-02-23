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Чемпионат Украины
Оболонь
26.02.2024 15:30 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 17:49 | Обновлено 23 февраля 2024, 18:07
88
0

Оболонь – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 февраля в 15:30 матч 18-го тура УПЛ

23 февраля 2024, 17:49 | Обновлено 23 февраля 2024, 18:07
88
0
Оболонь – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Начало матча запланировано о 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 18-го тура «Оболонь» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ имея в активе 14 очков.

«Черноморец» занимает восьмую строчку, сыграв 16 матчей и набрав 22 очка.

Оболонь – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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