Оболонь – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 февраля в 15:30 матч 18-го тура УПЛ
В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Начало матча запланировано о 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 18-го тура «Оболонь» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ имея в активе 14 очков.
«Черноморец» занимает восьмую строчку, сыграв 16 матчей и набрав 22 очка.
Оболонь – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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