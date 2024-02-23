Тренер Бенфики оценил матч в Лиге Европы и отметил важность Трубина

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Тулуза» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:0 [первый поединок – 1:2].

Украинский голкипер португальского клуба Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и совершил 6 сейвов.

После завершения встречи главный тренер «орлов» Рогер Шмидт провел пресс-конференцию, на которой отметил важность наличия Трубина:

– Какой комментарий к результату, позволяющей пройти в 1/8 финала Лиги Европы ?

– Это был типичный ответный матч на выбывание в Лиге Европы , решающий для обеих команд. Мы хорошо выступили в первом тайме, у нас было две/три возможности забить первый гол, это была наша цель, но мы упустили эти возможности. Также в первом тайме «Тулуза» продемонстрировала свои намерения, а во втором они стали больше рисковать, оказывая на нас давление, нам приходилось защищаться во многих моментах, в штрафной, на краю штрафной, стандартные положения, длинные передачи. Нам нужен был очень хороший вратарь. Во втором тайме мы также пытались найти переходные моменты. Мы не забили, поэтому нам пришлось бороться до конца, очень хорошо защищаться. Мы сделали это. Это была трудная и трудная игра, и мы рады, что вышли в 1/8 финала. «Тулуза» была трудным соперником.

– Разве такая команда, как «Бенфика», с европейскими амбициями, не должна показывать больше, чем против такой команды, как «Тулуза»?

– Честно говоря, я очень уважаю «Тулузу» , потому что они показали, особенно в европейских играх, что против них сложно играть. Они уже показали это на групповом этапе. Я не ожидаю, что «Бенфика» будет путешествовать по Европе и легко выигрывать матчи. Это всегда трудная работа. В футболе разные задачи, сегодня, после упущенных возможностей в первом тайме, нашей задачей было очень хорошо защищаться, упорно работать и бороться. Это тоже часть футбола. Дело не только в тактике или красоте игры, иногда футбол такой: сражайся, имей правильный настрой и, в конце концов, добейся успеха. Вот что мы сделали.

Видеообзор матча Тулуза – Бенфика – 0:0