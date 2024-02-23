Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тулуза – Бенфика – 0:0. Как Трубин вытащил орлов в Лиге Европы. Видеообзор
Лига Европы
Тулуза
22.02.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 0
Бенфика Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 февраля 2024, 05:11 |
240
0

Тулуза – Бенфика – 0:0. Как Трубин вытащил орлов в Лиге Европы. Видеообзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля 2024, 05:11 |
240
0
Тулуза – Бенфика – 0:0. Как Трубин вытащил орлов в Лиге Европы. Видеообзор
Instagram. Анатолий Трубин

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Тулуза» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:0.

По итогам двух встреч, в следующий раунд турнира пробились «орлы». Первый поединок – 2:1.

Украинский голкипер португальского клуба Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе. За матч украинец сделал 6 сейвов.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч. 22 февраля

Тулуза – Бенфика – 0:0

Видеообзор матча:

По теме:
Тренер Бенфики оценил матч в Лиге Европы и отметил важность Трубина
Не можем радоваться этому результату. Трубин прокомментировал игру Бенфики
Спортинг – Янг Бойз – 1:1. Пчелы не сумели ужалить львов. Видео голов
Анатолий Трубин Бенфика Тулуза Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Футбол | 22 февраля 2024, 11:23 10
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом

Артем Довбик может стать одноклубником Александра Зинченко

ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
Футбол | 23 февраля 2024, 00:12 48
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26

Украина занимает 18-ю позицию в пятилетней таблице коэффициентов УЕФА

Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале
Футбол | 22.02.2024, 17:33
Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале
Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Футбол | 22.02.2024, 10:15
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила
Футбол | 23.02.2024, 03:51
Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила
Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
21.02.2024, 09:48
Бокс
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
21.02.2024, 07:40 6
Футбол
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
22.02.2024, 07:01 2
Теннис
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
21.02.2024, 18:59
Теннис
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
22.02.2024, 00:03 1
Футбол
Стало известно, как Довбик оказался в чемпионате Молдовы
Стало известно, как Довбик оказался в чемпионате Молдовы
21.02.2024, 21:58
Футбол
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
21.02.2024, 23:56 25
Футбол
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
21.02.2024, 22:30 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем