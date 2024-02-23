22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Тулуза» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:0.

По итогам двух встреч, в следующий раунд турнира пробились «орлы». Первый поединок – 2:1.

Украинский голкипер португальского клуба Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе. За матч украинец сделал 6 сейвов.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч. 22 февраля

Тулуза – Бенфика – 0:0

Видеообзор матча: