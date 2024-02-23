Лига Европы23 февраля 2024, 05:11 |
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Тулуза – Бенфика – 0:0. Как Трубин вытащил орлов в Лиге Европы. Видеообзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
23 февраля 2024, 05:11 |
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22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Тулуза» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:0.
По итогам двух встреч, в следующий раунд турнира пробились «орлы». Первый поединок – 2:1.
Украинский голкипер португальского клуба Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе. За матч украинец сделал 6 сейвов.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответный матч. 22 февраля
Тулуза – Бенфика – 0:0
Видеообзор матча:
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