В четверг, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Тулуза» и «Бенфика».

Игра состоится на Муниципальном стадионе в Тулузе.



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Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

В первом поединке «Бенфика» победила со счетом 2:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Тулуза – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция