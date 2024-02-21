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Лига Европы
Тулуза
22.02.2024 19:45 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
21 февраля 2024, 20:50 | Обновлено 21 февраля 2024, 20:51
58
0

Тулуза – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 февраля в 19:45 поединок 1/16 финала Лиги Европы

21 февраля 2024, 20:50 | Обновлено 21 февраля 2024, 20:51
58
0
Тулуза – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Тулуза» и «Бенфика».

Игра состоится на Муниципальном стадионе в Тулузе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

В первом поединке «Бенфика» победила со счетом 2:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Тулуза – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бенфика Тулуза Лига Европы Анатолий Трубин смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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