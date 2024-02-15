ЛЕ. Бенфика с Трубиным вырвала победу у Тулузы. Фиаско потерпела Брага

Вечером 15 января состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В позднем поединке Бенфика вырвала победу у Тулузы (2:1). Анхель Ди Мария оформил дубль, забив решающий гол на 90+8 минуте с пенальти.

Весь матч за орлов провел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил один гол.

Фиаско потерпела португальская Брага в поединке с Карабахом из Азербайджана (2:4).

Милан отгрузил три мяча Ренну (3:0), ничья зафиксирована в матче Ланса и Фрайбурга (0:0).

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

Бенфика – Тулуза – 2:1

Голы: Ди Мария, 68 (пен), 90+8 (пен) – Деслер, 75

Брага – Карабах – 2:4

Голы: Банза, 44, Моутинью, 90+1 (пен) – Янкович, 21 (пен), Зубир, 54, 69, Жуниньо, 65

Милан – Ренн – 3:0

Голы: Лофтус-Чик, 32, 47, Леау, 53

Ланс – Фрайбург – 0:0

Итоги игрового дня