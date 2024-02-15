Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕ. Бенфика с Трубиным вырвала победу у Тулузы. Фиаско потерпела Брага
Лига Европы
Милан
15.02.2024 22:00 – FT 3 : 0
Ренн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 16 февраля 2024, 01:10
868
0

ЛЕ. Бенфика с Трубиным вырвала победу у Тулузы. Фиаско потерпела Брага

В Лиге Европы Милан отгрузил три мяча Ренну, ничья у Ланса и Фрайбурга

15 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 16 февраля 2024, 01:10
868
0
ЛЕ. Бенфика с Трубиным вырвала победу у Тулузы. Фиаско потерпела Брага
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

Вечером 15 января состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В позднем поединке Бенфика вырвала победу у Тулузы (2:1). Анхель Ди Мария оформил дубль, забив решающий гол на 90+8 минуте с пенальти.

Весь матч за орлов провел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил один гол.

Фиаско потерпела португальская Брага в поединке с Карабахом из Азербайджана (2:4).

Милан отгрузил три мяча Ренну (3:0), ничья зафиксирована в матче Ланса и Фрайбурга (0:0).

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

Бенфика – Тулуза – 2:1

Голы: Ди Мария, 68 (пен), 90+8 (пен) – Деслер, 75

Брага – Карабах – 2:4

Голы: Банза, 44, Моутинью, 90+1 (пен) – Янкович, 21 (пен), Зубир, 54, 69, Жуниньо, 65

Милан – Ренн – 3:0

Голы: Лофтус-Чик, 32, 47, Леау, 53

Ланс – Фрайбург – 0:0

Итоги игрового дня

По теме:
Фейеноорд – Рома – 1:1. Первая ничья Де Росси. Видео голов и обзор матча
ГАТТУЗО: «Тяжело пережить такой нокаут»
Милан – Ренн – 3:0. Дубль Лофтус-Чика. Видео голов и обзор матча
Лига Европы Бенфика Тулуза Анхель Ди Мария Анатолий Трубин Брага Карабах Агдам Милан Ренн Ланс Фрайбург Рубен Лофтус-Чик Рафаэл Леау статистические расклады
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «В Марселе будет тяжело, но идем до конца»
Футбол | 15 февраля 2024, 22:46 4
Дарио СРНА: «В Марселе будет тяжело, но идем до конца»
Дарио СРНА: «В Марселе будет тяжело, но идем до конца»

Топ-менеджер «горняков» – о матча против «Марселя»

Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Футбол | 15 февраля 2024, 21:45 0
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча

Фрагменты матча плей-офф Лиги Европы

Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер недоволен, потому что хотел и заслужил победу»
Футбол | 16.02.2024, 00:11
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер недоволен, потому что хотел и заслужил победу»
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер недоволен, потому что хотел и заслужил победу»
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Футбол | 15.02.2024, 21:47
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Бокс | 15.02.2024, 13:59
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
14.02.2024, 14:11 17
Футбол
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
14.02.2024, 17:35 7
Теннис
ФОТО. Забарный мощно отреагировал на уничтожение российского корабля
ФОТО. Забарный мощно отреагировал на уничтожение российского корабля
14.02.2024, 21:57 2
Футбол
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
14.02.2024, 20:16 16
Футбол
Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде
Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде
14.02.2024, 00:55
Другие виды
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
14.02.2024, 20:11 18
Биатлон
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
15.02.2024, 16:53 14
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
14.02.2024, 11:43 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем