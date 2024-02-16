Брага – Карабах – 2:4. Главная сенсация плей-офф. Видео голов и обзор матча
Азербайджанский клуб уверенно разобрался с бывшим участником ЛЧ
Португальская «Брага», которая осенью играла в одной группе ЛЧ с «Реалом», на стадии плей-офф Лиги Европы принимала дома азербайджанский «Карабах». Гости были аутсайдерами за версией экспертов, но сдаваться без боя они не собирались.
В первом тайме команды обменялись голами. Начало второго полностью осталось за представителями Азербайджана. Дубль Зубира и точный удар Жуниньо довели дело до разгрома.
Топ-клуб Португалии в конце матча сократил отставание голом с пенальти, чем немного упростил себе жизнь на ответный матч.
Лига Европы. Плей-офф.
Брага – Карабах – 2:4
Голы: Банза (44), Моутинью (90 пен) – Янкович (24 пен), Зубир (54, 69), Жуниньо (65)
Видеообзор матча
События матча
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