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Лига Европы
Брага
15.02.2024 22:00 – FT 2 : 4
Карабах
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Лига Европы
16 февраля 2024, 03:45 | Обновлено 16 февраля 2024, 03:46
34
0

Брага – Карабах – 2:4. Главная сенсация плей-офф. Видео голов и обзор матча

Азербайджанский клуб уверенно разобрался с бывшим участником ЛЧ

16 февраля 2024, 03:45 | Обновлено 16 февраля 2024, 03:46
34
0
Брага – Карабах – 2:4. Главная сенсация плей-офф. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальская «Брага», которая осенью играла в одной группе ЛЧ с «Реалом», на стадии плей-офф Лиги Европы принимала дома азербайджанский «Карабах». Гости были аутсайдерами за версией экспертов, но сдаваться без боя они не собирались.

В первом тайме команды обменялись голами. Начало второго полностью осталось за представителями Азербайджана. Дубль Зубира и точный удар Жуниньо довели дело до разгрома.

Топ-клуб Португалии в конце матча сократил отставание голом с пенальти, чем немного упростил себе жизнь на ответный матч.

Лига Европы. Плей-офф.

Брага – Карабах – 2:4

Голы: Банза (44), Моутинью (90 пен) – Янкович (24 пен), Зубир (54, 69), Жуниньо (65)

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Моутинью (Брага).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Абделла Зубир (Карабах).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниньо (Карабах).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Абделла Зубир (Карабах).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Брага).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Янкович (Карабах).
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Источник Sport.ua
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