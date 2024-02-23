Не можем радоваться этому результату. Трубин прокомментировал игру Бенфики
Анатолий отыграл на ноль против «Тулузы» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы
22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Тулуза» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:0 [первый поединок – 1:2].
Украинский голкипер португальского клуба Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и совершил 6 сейвов.
После завершения встречи украинец опубликовал пост в своем Instagram, в котором прокомментировал выход «Бенфики» в следующий раунд плей-офф:
«Напряжение до последних секунд.
Матч полон эмоций, которые продолжали бушевать.
Не можем радоваться этому результату. Но идем дальше к нашей цели», – написал Анатолий.
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