ХАВИ: «Мы заслуживали большего. В целом моя команда показала хорошую игру»

Вчера, 21 февраля, в матче 1/8 Лиги чемпионов «Наполи» и «Барселона» разошлись миром (1:1).

Гости забили первыми – на 60-й минуте забил Левандовски. Хозяева ответили на 76-й минуте точным ударом Виктора Осимхена.

Хави, главный тренер Барселоны: «Мы заслуживали большего. Наша стратегия срабатывала хорошо, и мы повели - 1:0. Чего нам не хватило, так это способности сохранить хладнокровие при таком счете и контролировать непростой ход встречи.

Все из-за того, что мы не успокоили игру, и не помнили о том, что это Лига чемпионов, где твой соперник реализует первый же удар в створ ворот! Нам следовало удерживать мяч и переводить игру на его половину поля. Но в целом моя команда показала хорошую игру.

Да, я расстроен, потому что мы заслуживали больше. Это не очень хороший результат для «Барселоны», потому что мы должны были выиграть. Это символ нашего сезона: матч, который мы должны были выиграть, мы не выиграли. Но, играя так, мы гораздо больше выигрываем, чем проигрываем».

Рональд Араухо, защитник Барселоны: Результат нас немного расстроил. Мы были очень хороши первые 30 минут. Последние 15 минут соперник действительно владел мячом, но такова Лига чемпионов. Невозможно все время доминировать. Нам предстоит провести домашний матч при своих болельщиках. Мы показали себя как отличная команда, способная конкурировать.

Возможно нам стоило успокоить игру. Нам нужно поработать над замедлением и больше владеть мячом. Мы еще в игре, и дома собираемся выложиться по полной.

Мы уезжаем с чувством горечи, потому что могли победить.

Видеообзор матча: