Наполи – Барселона – 1:1. Левандовски и Осимхен. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Вечером 21 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью (1:1). Поединок прошел в Неаполе на стадионе «Диего Марадона».
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На 60-й минуте Роберт Левандовски использовал передачу вперед от Педри и точно пробил в ближний угол ворот. На 75-й минуте Виктор Осимхен получил передачу на ход и продавил защиту соперника, 1:1.
Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Первый матч, 21 февраля
Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1
Голы: Осимхен, 75 – Левандовски, 60
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Роберт Левандовски, 60 мин.
ГОЛ! 1:1. Виктор Осимхен, 75 мин.
События матча
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