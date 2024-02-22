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Лига Чемпионов
Наполи
21.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
Барселона
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Лига чемпионов
22 февраля 2024, 00:10 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:34
493
0

Наполи – Барселона – 1:1. Левандовски и Осимхен. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

22 февраля 2024, 00:10 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:34
493
0
Наполи – Барселона – 1:1. Левандовски и Осимхен. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью (1:1). Поединок прошел в Неаполе на стадионе «Диего Марадона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 60-й минуте Роберт Левандовски использовал передачу вперед от Педри и точно пробил в ближний угол ворот. На 75-й минуте Виктор Осимхен получил передачу на ход и продавил защиту соперника, 1:1.

Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 21 февраля

Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Осимхен, 75 – Левандовски, 60

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Роберт Левандовски, 60 мин.

ГОЛ! 1:1. Виктор Осимхен, 75 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Барселона Наполи Лига чемпионов Наполи - Барселона видео голов и обзор Роберт Левандовски Виктор Осимхен
Источник Sport.ua
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