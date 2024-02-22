Вечером 21 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью (1:1). Поединок прошел в Неаполе на стадионе «Диего Марадона».

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На 60-й минуте Роберт Левандовски использовал передачу вперед от Педри и точно пробил в ближний угол ворот. На 75-й минуте Виктор Осимхен получил передачу на ход и продавил защиту соперника, 1:1.

Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 21 февраля

Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Осимхен, 75 – Левандовски, 60

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Роберт Левандовски, 60 мин.

ГОЛ! 1:1. Виктор Осимхен, 75 мин.