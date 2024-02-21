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Наполи
21.02.2024 22:00 - : -
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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 02:10 | Обновлено 21 февраля 2024, 02:32
59
0

Наполи – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 февраля в 22:00 по Киеву

21 февраля 2024, 02:10 | Обновлено 21 февраля 2024, 02:32
59
0
Наполи – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» сыграет против «Барселоны». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наполи

Команда была сенсацией прошлого сезона. И, кстати, неплохо проявили себя Осимхен и компания и в Лиге чемпионов, сдувшись только к четвертьфиналу. К тому моменту начали терять форму партенопеи и в Серии А, но слишком был велик задел первого круга. В итоге весной скудетто наконец-то вернулось в Неаполь. Вскоре ушел Спаллетти, понимая, что потолок пройден безвозвратно. В этом сезоне мало что получалось и при Руди Гарсии, что был приглашен на тренерский пост летом, и уже при Мадзарри, который сменил его уже осенью. Клуб уже вылетел из кубка и проиграл в Саудовской Аравии финал Суперкубка, а в Серии А откатились в середину таблицы. И только в Лиге чемпионов смотрелись итальянцы достойно. Ничего они не показали против мадридского Реала, но второе место взяли без особенных проблем.

Барселона

Клуб настолько провалился зимой, что Хави уже анонсировал свой уход летом. Это, кстати, дало импульс, и сине-гранатовые смогли хотя бы на третьем месте закрепиться. И то надолго не хватило - со скромной Гранадой дома закончили 3:3. До этого гранд из Каталонии разгромно проиграл в Суперкубке Реалу в Саудовской Аравии 1:4, а потом, вскоре после возвращения на родину, уступили и в экстра-тайме Атлетику в формате Копы дель Рей. Так что остается только 1 шанс проявить себя в этом сезоне - через Лигу чемпионов. Там после двух провалов кряду удалось выйти из группы, причем с первого места. Но и там кулес ухитрились проиграть Шахтеру.

Статистика личных встреч

В 2020-м году стороны играли в Лиге чемпионов, а в 2022-м - в Лиге Европы. Оба раза после ничьей в первом поединке сине-гранатовые выигрывали в ответном.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы равными. Пока что непонятно, что ждать от этих нестабильных противников - остановимся на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).

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Источник Sport.ua
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