Обменялись голами. Наполи и Барселона сыграли вничью в первом матче ЛЧ

Вечером 21 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел в Неаполе на стадионе «Диего Марадона».

На 60-й минуте Роберт Левандовски использовал передачу вперед от Педри и точно пробил в ближний угол ворот.

На 75-й минуте Виктор Осимхен получил передачу на ход и продавил защиту соперника, 1:1.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Наполи и Барселоны

Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 21 февраля

Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Осимхен, 75 – Левандовски, 60

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Каюсте (Траоре, 68), Политано (Распадори, 77), Кварацхелия (Линдстрем, 68), Осимхен (Симеоне, 77).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Араухо, Жоау Канселу, Кристенсен (Ромеу, 86), Гюндоган, де Йонг, Педри (Жоау Феликс, 86), Ямал (Рафинья, 80), Левандовски.

Предупреждения: де Йонг (16), Мартинес (76), Кристенсен (78).

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Роберт Левандовски, 60 мин.

ГОЛ! 1:1. Виктор Осимхен, 75 мин.

Фотогалерея