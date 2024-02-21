Обменялись голами. Наполи и Барселона сыграли вничью в первом матче ЛЧ
На мяч Роберта Левандовски для гостей у хозяев поля ответил Виктор Осимхен
Вечером 21 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью (1:1).
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Первый матч прошел в Неаполе на стадионе «Диего Марадона».
На 60-й минуте Роберт Левандовски использовал передачу вперед от Педри и точно пробил в ближний угол ворот.
На 75-й минуте Виктор Осимхен получил передачу на ход и продавил защиту соперника, 1:1.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Наполи и Барселоны
Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Первый матч, 21 февраля
Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1
Голы: Осимхен, 75 – Левандовски, 60
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Каюсте (Траоре, 68), Политано (Распадори, 77), Кварацхелия (Линдстрем, 68), Осимхен (Симеоне, 77).
Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Араухо, Жоау Канселу, Кристенсен (Ромеу, 86), Гюндоган, де Йонг, Педри (Жоау Феликс, 86), Ямал (Рафинья, 80), Левандовски.
Предупреждения: де Йонг (16), Мартинес (76), Кристенсен (78).
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Роберт Левандовски, 60 мин.
ГОЛ! 1:1. Виктор Осимхен, 75 мин.
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События матча
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