Лига чемпионов21 февраля 2024, 22:27 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:21
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Наполи – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
21 февраля 2024, 22:27 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:21
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21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона». Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.
Наполи – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
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