21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».

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Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона». Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Наполи – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)