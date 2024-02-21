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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 22:27 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:21
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0

Наполи – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля 2024, 22:27 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:21
190
0
Наполи – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона». Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Наполи – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)

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Барселона Наполи Лига чемпионов Наполи - Барселона видео голов и обзор Роберт Левандовски
Источник Sport.ua
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