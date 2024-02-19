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Наполи
21.02.2024 22:00 - : -
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Лига чемпионов
19 февраля 2024, 15:55 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:59
28
0

Наполи – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 февраля в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов

19 февраля 2024, 15:55 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:59
28
0
Наполи – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона».

Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Итальянский «Наполи» занял второе место в группе C, набрав 10 очков из 18 и опередив «Брагу» (4) и «Унион Берлин» (2). Победителем этого квартета стал мадридский «Реал» (18).

Испанская «Барселона» выиграла группу F, набрав 12 очков из 18. Также в плей-офф прошел клуб «Порту» (12). «Шахтер» отправился в Лигу Европы (9), а «Антверпен» выбыл из турнира (3).

Интересно, что предыдущий раз «Наполи» и «Барселона» встречались 24 февраля 2022 года в день начала большой войны рф против Украины. И футболисты команд призвали остановить войну, сделав фото с баннером «Стоп, война».

Наполи – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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