Первый бразилец комом. Почему Ариэльсон покидает Полесье

В августе минувшего года амбициозный новичок украинской Премьер-лиги «Полесье» удивил многих трансфером бразильского форварда Ариэльсона. Этот нападающий является воспитанником академии «Крузейро», и за молодежку «лис» проявил себя весьма неплохо, после чего, как ожидалось, ему откроется путь в первую команду, однако Ариэльсон принял иное карьерное решение и отправился в Украину.

Для «Полесья» Ариэльсон стал первым бразильским легионером в клубной истории. Не сказать, чтобы этот статус к чему-то обязывал, но все-таки первопроходец есть первопроходец. Да и дебют юного таланта в УПЛ выдался очень успешным: Ариэльсон объявился в стартовом составе «Полесья» на гостевой матч четвертого тура против ЛНЗ, и на 51-й минуте отличился первым забитым мячом в турнире, а спустя несколько мгновений с улыбкой на лице отправился отдыхать, будучи замененным на Богдана Кушниренко.

Однако, несмотря на великолепный дебют, отвоевать статус ключевого форварда «Полесья» у Филиппа Будковского Ариэльсон не сумел. В последующих поединках бразилец начал проводить на поле все меньше и меньше игрового времени, превратившись окончательно в игрока ротации ближе к зимней паузе. Вроде бы ничего страшного не произошло, учитывая молодой возраст и присущую этому нестабильность игроков, однако в понимании самого Ариэльсона ситуация в «Полесье» складывалась вовсе не так, как должна была.

К зимней паузе Ариэльсон пришел с весьма скромными показателями результативности. В 13 поединках украинской Премьер-лиги за «Полесье» бразилец отличился лишь 1 забитым мячом и 2 ассистами. Впрочем, остальная статистика легионера выглядела вполне пристойной: он демонстрировал неплохую вовлеченность в командные действия, был нацелен на ворота соперников, активно боролся за мяч и достаточно успешно прибегал к использованию своей весьма неплохой техники.

В целом Ариэльсон выглядел для «Полесья», как минимум по меркам УПЛ, очень достойным игроком на ближайшее будущее, даже без учета вероятного прогресса, а с последним бразилец так и вовсе являлся скрытым лидером атаки житомирской команды. Но в зимнюю паузу в стане «волков» произошли определенные процессы, по результатам которых дальнейшие пути Ариэльсона и житомирского клуба, по-видимому, разойдутся…

Начиналось все весьма обыденно: Ариэльсон с группой других легионеров «Полесья» присоединился к первой команде непосредственно в Испании, где «волки» проводили тренировочные сборы и готовились к возобновлению сезона-2023/24 в УПЛ. Бразилец даже успел принять участие в первых товарищеских поединках украинской команды против испанской «Мурсии» (2:1) и польской «Стали» Мелец (1:1), хотя голевыми действиями в них и не отличался. А затем… Затем Ариэльсон на поле в спаррингах больше не появлялся, а «Полесье» осуществило трансферы двух других молодых форвардов – из молодежки «Днепра-1» в клуб из Житомира перебрался бразилец Венделл Габриэл, а из второлигового «Звягеля» на повышение в УПЛ отправился лучший снайпер дивизиона Денис Ндукве.

Уже тогда эти подписания выглядели своего рода «звоночками» о вероятных будущих кадровых пертурбациях в первой команде «Полесья». Все-таки, как бы не хотелось главному тренеру «волков» Юрию Калитвинцеву иметь по несколько футболистов на каждую позицию, а при номинальной схеме 4-2-3-1 три или даже четыре центрфорварда в первой команде – это своего рода перебор, учитывая не такую уж и высокую интенсивность поединков, которая в целом присуща для нынешнего украинского футбола.

Казалось бы, «Полесье» может отпустить Будковского, который находится в таком возрасте, что еще можно успеть ухватиться за последний шанс вновь попробовать силы где-то в Европе (ранее Филипп на правах аренды из «Шахтера» выступал за бельгийский «Кортрейк» и французский «Сошо»), однако на практике произошло непредвиденное – очевидно, что в Житомире решили избавиться именно от Ариэльсона.

По информации наших источников, у Ариэльсона в «Полесье» проявились проблемы с дисциплиной. Футболист проявлял недовольство тем, что не имеет стабильной игровой практики в основном составе, в то время как тренерский штаб дал четко понять, что ставить игроков с первых минут будет исключительно за заслуги и усердие, проявленные в ходе тренировочного процесса, а не просто из-за того, как и кому из исполнителей этого хочется.

По данным других наших коллег, Ариэльсон банально не выдержал испытание в «Полесье» деньгами. В Украине форвард получил значительную прибавку к жалованию, на фоне того, что имел в молодежной команде «Крузейро», и на этом фоне посчитал, что сам факт такого контракта станет для него чуть ли не автоматическим «пропуском» в основной состав. Более того, легионер якобы даже не проявлял банальной заинтересованности в спортивных результатах команды, и удивил клубный менеджмент вопросом о том, на каком месте в турнирной таблице УПЛ сейчас находятся «волки».

ФК Полесье. Ариэльсон

Неудивительно, что после подобного в Житомире сперва всерьез задумались о целесообразности дальнейшего продления сотрудничества с Ариэльсоном, а затем приняли решение прервать его прямо сейчас. Изначально аренда форварда из «Крузейро» была рассчитана на один сезон, и теперь украинский клуб работает над досрочным возвращением легионера обратно на родину, причем этот вопрос выглядит решенным фактически и пока не имеет лишь юридического подтверждения.

Есть информация, что на место Ариэльсона «Полесье» может все-таки подписать еще одного исполнителя, потому как молодому Венделлу и абсолютно неопытному на уровне УПЛ Ндукве, вероятно, потребуется какое-то время, чтобы навязать серьезную конкуренцию за место в основе для Филиппа Будковского, что и вызывает определенные опасения у тренерского штаба.

Что касается самого Ариэльсона, то для него вояж в Украину можно считать перевернутой страницей в карьере. Бразилец имел хорошую возможность закрепиться в весьма амбициозной команде УПЛ с перспективой через год или два уехать за неплохие деньги в Европу, но теперь, очевидно, будет вынужден снова играть за молодежку «Крузейро», или же поедет в условную «Ипатингу» или «Альверку», с которыми у «лис» в последние годы неплохо отлажен «трансферный арендный трафик». Не исключено, что об этом исполнителе на серьезном уровне мы никогда более и вовсе ничего не услышим…

Таким образом, для «Полесья» первый трансфер бразильца вышел комом. Это вовсе не означает, что остальные окажутся такими же, ведь клуб из Житомира продолжает очень активно мониторить заокеанский рынок и уже в зимнее окно оформил дорогостоящее приобретение центрхава «Сан-Паулу» Таллеса Косты, однако сама по себе история с приездом Ариэльсона завершается также запутанно и непонятно, как и начиналась. Напомним, что о подписании воспитанника академии «Крузейро» житомирский клуб летом минувшего года де-факто официально отрапортовал дважды – сперва 10 августа, а после внезапного удаления той новости, продублировал информацию уже 12 августа. Возможно, уже тогда это был какой-то знак?