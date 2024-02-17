Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ариэльсон покинет Полесье
Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 19:20 | Обновлено 17 февраля 2024, 19:58
620
0

Ариэльсон покинет Полесье

У бразильца проблемы с дисциплиной

17 февраля 2024, 19:20 | Обновлено 17 февраля 2024, 19:58
620
0
Ариэльсон покинет Полесье
ФК Полесье. Ариэльсон

Бразильский форвард «Полесья» Ариэльсон покинет команду. Житомирский клуб досрочно вернет игрока «Крузейро», которому он принадлежит.

Как стало известно Sport.ua, у 19-летнего бразильца возникли проблемы с дисциплиной. Кроме того, Ариельсон был недоволен тем, что потерял место в составе в конце первой части сезона.

Аренда игрока была рассчитана на один сезон. По нашей информации, стороны решили расторгнуть соглашение досрочно. Сейчас «Полесье» активно ищет нового нападающего. Среди кандидатов есть игроки из чемпионатов Бразилии и Франции.

В нынешнем сезоне Ариэльсон сыграл за «Полесье» 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

По теме:
Владимир БОГАТЫРЕНКО: «Подопечные доказали, что на них можно рассчитывать»
В полном составе Карпаты соберутся на втором сборе
Экс-игрока Ворсклы не будет в команде Хацкевича
Ариэльсон Полесье Житомир инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Футбол | 17 февраля 2024, 19:05 0
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии

32 матча без поражений в сезоне

Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита
Футбол | 17 февраля 2024, 17:04 7
Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита
Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита

Экс-тренер киевлян посетил тренировочный сбор в Турции

Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Футбол | 16.02.2024, 23:59
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину
Футбол | 17.02.2024, 00:51
В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину
В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Футбол | 17.02.2024, 06:55
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
15.02.2024, 18:20 121
Футбол
Боец, который повалил Фьюри, дал четкий прогноз на бой с Усиком
Боец, который повалил Фьюри, дал четкий прогноз на бой с Усиком
16.02.2024, 16:33
Бокс
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
16.02.2024, 07:00 46
Футбол
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
17.02.2024, 00:45 1
Теннис
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
16.02.2024, 22:30 8
Футбол
Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
16.02.2024, 17:41 3
Теннис
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
16.02.2024, 11:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем