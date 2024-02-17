Ариэльсон покинет Полесье

Бразильский форвард «Полесья» Ариэльсон покинет команду. Житомирский клуб досрочно вернет игрока «Крузейро», которому он принадлежит.

Как стало известно Sport.ua, у 19-летнего бразильца возникли проблемы с дисциплиной. Кроме того, Ариельсон был недоволен тем, что потерял место в составе в конце первой части сезона.

Аренда игрока была рассчитана на один сезон. По нашей информации, стороны решили расторгнуть соглашение досрочно. Сейчас «Полесье» активно ищет нового нападающего. Среди кандидатов есть игроки из чемпионатов Бразилии и Франции.

В нынешнем сезоне Ариэльсон сыграл за «Полесье» 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.