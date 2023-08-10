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Украина. Премьер лига
10 августа 2023, 18:21 | Обновлено 10 августа 2023, 18:22
1797
3

Что это было? Полесье удалило новость о подписании 18-летнего бразильца

Утром Ариэльсона объявили новичком житомирского клуба

10 августа 2023, 18:21 | Обновлено 10 августа 2023, 18:22
1797
3
Что это было? Полесье удалило новость о подписании 18-летнего бразильца
polissyafc.com. Ариэльсон

С официального сайта и страниц в официальных сетях житомирского «Полесья» пропала информация о подписании 18-летнего форварда «Крузейро» Ариэльсона.

Сегодня утром клуб из Житомира объявил, что оформил аренду бразильца с опцией выкупа, однако по состоянию на сейчас по ссылке, за которой была закреплена данная новость выдает ошибку 404 и подпись «такой страницы не существует».

https://polissyafc.com/news/oficijno-brazilskij-napadnik-arielson-sampajo-galvao-novij-gravec-fk-polissa

Что произошло и почему в «Полесье» пошли на такой шаг после официального оглашения о трансфере, пока неизвестно.

Отметим, что Ариэльсон является воспитанником «Крузейро», за первую команду которого не провел ни единого матча.

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Ариэльсон Полесье Житомир Крузейро трансферы УПЛ трансферы выбор редакции
Источник ФК Полесье
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Gargantua
приехал на Шегыни и в шоке убежал
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+3
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Romeo Serhi
Мабуть НЛО..То він думав,що Житомир то Польща 
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+1
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