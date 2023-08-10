Что это было? Полесье удалило новость о подписании 18-летнего бразильца

С официального сайта и страниц в официальных сетях житомирского «Полесья» пропала информация о подписании 18-летнего форварда «Крузейро» Ариэльсона.

Сегодня утром клуб из Житомира объявил, что оформил аренду бразильца с опцией выкупа, однако по состоянию на сейчас по ссылке, за которой была закреплена данная новость выдает ошибку 404 и подпись «такой страницы не существует».

https://polissyafc.com/news/oficijno-brazilskij-napadnik-arielson-sampajo-galvao-novij-gravec-fk-polissa

Что произошло и почему в «Полесье» пошли на такой шаг после официального оглашения о трансфере, пока неизвестно.

Отметим, что Ариэльсон является воспитанником «Крузейро», за первую команду которого не провел ни единого матча.