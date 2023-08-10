Что это было? Полесье удалило новость о подписании 18-летнего бразильца
Утром Ариэльсона объявили новичком житомирского клуба
С официального сайта и страниц в официальных сетях житомирского «Полесья» пропала информация о подписании 18-летнего форварда «Крузейро» Ариэльсона.
Сегодня утром клуб из Житомира объявил, что оформил аренду бразильца с опцией выкупа, однако по состоянию на сейчас по ссылке, за которой была закреплена данная новость выдает ошибку 404 и подпись «такой страницы не существует».
Что произошло и почему в «Полесье» пошли на такой шаг после официального оглашения о трансфере, пока неизвестно.
Отметим, что Ариэльсон является воспитанником «Крузейро», за первую команду которого не провел ни единого матча.
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