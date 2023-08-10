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Украина. Премьер лига
10 августа 2023, 10:51 | Обновлено 10 августа 2023, 10:54
931
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард Ариэльсон перешел в Полесье

Житомирский клуб оформил аренду футболиста с опцией выкупа

10 августа 2023, 10:51 | Обновлено 10 августа 2023, 10:54
931
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард Ариэльсон перешел в Полесье
polissyafc.com. Ариэльсон

18-летний нападающий «Крузейро» Ариэльсон продолжит карьеру в житомирском «Полесье».

Украинский клуб арендовал игрока с опцией выкупа.

До трансфера в «Полесье» Ариэльсон выступал за юношеские команды «Крузейро», воспитанником которого форвард и является. В его активе 21 гол в 53 поединках на этом уровне.

Оценочная стоимость Ариэльсона на Transfermarkt составляет 150 тысяч евро.

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Ариэльсон Полесье Житомир трансферы УПЛ Крузейро трансферы
Источник ФК Полесье
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