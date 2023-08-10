Украина. Премьер лига10 августа 2023, 10:51 | Обновлено 10 августа 2023, 10:54
931
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард Ариэльсон перешел в Полесье
Житомирский клуб оформил аренду футболиста с опцией выкупа
10 августа 2023, 10:51 | Обновлено 10 августа 2023, 10:54
931
0
18-летний нападающий «Крузейро» Ариэльсон продолжит карьеру в житомирском «Полесье».
Украинский клуб арендовал игрока с опцией выкупа.
До трансфера в «Полесье» Ариэльсон выступал за юношеские команды «Крузейро», воспитанником которого форвард и является. В его активе 21 гол в 53 поединках на этом уровне.
Оценочная стоимость Ариэльсона на Transfermarkt составляет 150 тысяч евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2023, 10:20 2
Впрочем, настоящим гением Нери Кастильо был только для «Олимпиакоса»…
Футбол | 09 августа 2023, 22:20 2
В финале Лиги чемпионов 2022/23 «Ман Сити» обыграл миланский «Интер»
Футбол | 10.08.2023, 09:42
Футбол | 09.08.2023, 17:15
Футбол | 10.08.2023, 06:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.08.2023, 08:22
09.08.2023, 22:20 42
08.08.2023, 08:35 5
08.08.2023, 10:36 15
08.08.2023, 10:06 1
08.08.2023, 21:05 8
09.08.2023, 06:00
08.08.2023, 10:39 4