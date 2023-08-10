ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард Ариэльсон перешел в Полесье

18-летний нападающий «Крузейро» Ариэльсон продолжит карьеру в житомирском «Полесье».

Украинский клуб арендовал игрока с опцией выкупа.

До трансфера в «Полесье» Ариэльсон выступал за юношеские команды «Крузейро», воспитанником которого форвард и является. В его активе 21 гол в 53 поединках на этом уровне.

Оценочная стоимость Ариэльсона на Transfermarkt составляет 150 тысяч евро.