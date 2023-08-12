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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 16:17 | Обновлено 12 августа 2023, 17:14
494
0

Говорят, что тепер точно! Полесье вновь объявило о подписании бразильца

Житомирский клуб представил 18-летнего Ариэльсона

12 августа 2023, 16:17 | Обновлено 12 августа 2023, 17:14
494
0
Говорят, что тепер точно! Полесье вновь объявило о подписании бразильца
ФК Полесье Житомир

Житомирское «Полесье» во второй раз сообщило о том, что игроком команды стал 18-летний нападающий Ариэльсон.

Как известно, первый раз «Полесье» сообщило о подписании контракта с молодым бразильцем 10 августа. Однако во второй половине того же дня новость о переходе Ариэльсона исчезла с официального сайта клуба.

О деталях заключенного соглашения с Ариэльсоном ничего не сообщается.

Предыдущим клубом форварда был бразильский «Крузейро», за который он провел за последние 2 года 53 матча и забил 21 гол.

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трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир Ариэльсон Крузейро
Источник ФК Полесье
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