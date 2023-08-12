Говорят, что тепер точно! Полесье вновь объявило о подписании бразильца

Житомирское «Полесье» во второй раз сообщило о том, что игроком команды стал 18-летний нападающий Ариэльсон.

Как известно, первый раз «Полесье» сообщило о подписании контракта с молодым бразильцем 10 августа. Однако во второй половине того же дня новость о переходе Ариэльсона исчезла с официального сайта клуба.

О деталях заключенного соглашения с Ариэльсоном ничего не сообщается.

Предыдущим клубом форварда был бразильский «Крузейро», за который он провел за последние 2 года 53 матча и забил 21 гол.