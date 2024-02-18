Уравнение со многими неизвестными. С чем столкнулся Хацкевич в Заглембе

Футбольный клуб «Заглембе» из города Сосновец был на пике славы в родной Польше в 60-70-х годах минувшего века. Тогда команда четырежды становилась обладателем Кубка страны, и по три раза финишировала в элитарном дивизионе на втором и третьем местах. Собственно говоря, это все ключевые достижения в истории этого клуба, который в текущем году отпразднует 118-ю годовщину с момента основания.

Ныне дела у «Заглембе» Сосновец идут, откровенно говоря, паршиво. После вылета из Экстракласы, который случился по итогам сезона-2018/19, «красно-зелено-белые» вот уже пятый год кряду барахтаются в польской Первой лиге, причем без существенных шансов на возвращение в элиту. Более того, в настоящий момент «Заглембе» и вовсе рискует спикировать во Вторую лигу, так как на зимнюю паузу эта команда ушла, занимая последнее место в турнирной таблице и имея в активе лишь 11 очков в 19 поединках при 14 забитых и аж 30 пропущенных мячах.

«Ну и что здесь интересного для нас?» – спросит неискушенный читатель. А то, что зимой в «Заглембе» Сосновец произошла настоящая революция с украинским вектором, и теперь «красно-зелено-белых» можно смело называть самой украинской командой польского профессионального футбола.

В январе полномочия и ответственность за деятельность спортивного департамента «Заглембе» Сосновец на себя принял один из акционеров клуба Рафал Коллинз (по сути решения, это такой себе аналог сэра Джима Рэтклиффа из «Манчестер Юнайтед»), которому принадлежат всего 0,74% акций клуба. Однако очень быстро польские журналисты выяснили, что за спиной этого человека стоит украинское агентство ProStar и его руководитель Вадим Шаблий. После этого в стане аутсайдера польской Первой лиги и начались масштабные, но довольно интересные для украинских болельщиков трансформации…

Прежде всего, в «Заглембе» Сосновец сменился главный тренер. Вместо 47-летнего польского специалиста Артура Дербина, при котором «красно-зелено-белые» стремительно катились в пропасть, наставником команды стал куда более авторитетный для такого уровня соревнований 50-летний белорус Александр Хацкевич.

zaglebie.eu. Александр Хацкевич

Назначение Хацкевича стало сенсацией для польской Первой лиги, так как Александр – это действительно серьезная фигура на подобном уровне. Ранее белорусский специалист возглавлял не только национальную сборную своей родины, но и работал с киевским «Динамо», причем выигрывал с «бело-синими» два Суперкубка Украины, а также дважды выводил команду в плей-офф Лиги Европы. И пускай после Киева Хацкевич больше не работал на столь высоком уровне, а был в «сраном Волгограде» и на Кипре, после чего и вовсе более года оказался вне активного ремесла, для «Заглембе» Сосновец белорус – это все равно очень и очень значимая фигура во главе команды.

Среди ассистентов Хацкевича в «Заглембе» украинские болельщики также легко опознают две фамилии: Северин Ганцарчик и Владимир Аржанов. 42-летний поляк в свое время достаточно долго играл в Украине (за «Арсенал» Киев, «Волынь» и «Металлист»), а после завершения карьеры футболиста в 2022 году перешел на тренерскую стезю и с тех пор сменил уже третье место работы. Что касается Аржанова, то 38-летний украинец также прекрасно известен по выступлениям в УПЛ за запорожский «Металлург», «Арсенал» Киев, «Волынь» и «Черноморец». Аржанов закончил играть в футбол в начале 2022 года, и вскоре стал ассистентом Руслана Костышина в казахстанском «Аксу», где работал вплоть до апреля 2023-го.

zaglebie.eu. Владимир Аржанов

Своего рода революция произошла и в топ-менеджменте «Заглембе». Здесь, что правда, пока обошлось без украинцев, однако стоит отмечать, что новым спортивным директором клуба из города Сосновец стал 42-летний Михаил Залевский. Этот белорусский специалист ранее работал на родине в рядах тамошнего гранда – БАТЭ, где занимал должность генерального директора. Однако впоследствии Залевский сбежал от режима лукашенко в Польшу, где теперь и попытается проявить свои профессиональные навыки и мастерство – что правда, уже на куда более низком уровне.

Ключевой задачей для «Заглембе» Сосновец на текущий сезон является, безусловно, сохранение прописки в Первой лиге. Об этом прямо заявил Александр Хацкевич, особо подчеркнувший на необходимости коренных положительных перемен в оборонительных построениях команды.

«Цель у этой команды одна – постараться остаться в Первой лиге. Любая команда начинает строиться с обороны. Когда «Заглембе» пропускает 30 мячей за 19 матчей, то вывод один – нужно наладить игру в обороне. Нам необходимо немного изменить построение в игре. Это то, что мы за две недели увидели. Все решают кадры, футболисты. Нужно укрепить некоторые позиции, и в обороне тоже», – говорил Хацкевич в конце января.

С тех пор «Заглембе» действительно провел масштабную трансферную кампанию, в ходе которой клуб покинуло семь игроков, а на их место пришло семь новобранцев, из которых четверо являются украинцами.

Прежде всего, стоит отмечать, что стан «красно-зелено-белых» пополнил опытный вратарь Алексей Шевченко. 31-летний голкипер до этого являлся футболистом «Черноморца», но в Одессе имел минимум игровой практики, а потому его желание сменить обстановку зимой выглядело более чем понятным. Шевченко имеет за спиной не только матчи за молодежную сборную Украины, но и также играл в основной сетке Лиги Европы (в составе «Зари») и Лиги чемпионов (в составе «Шахтера»), а это тот уровень, до которого современному «Заглембе» Сосновец пока еще расти и расти.

zaglebie.eu. Алексей Шевченко (слева)

Оборону «Заглембе» Хацкевич усилил 31-летним левым фулбеком Артемом Сухоцким, который ранее неплохо проявлял себя в Лиге Европы в составе «Зари», а также выступал в УПЛ за «Александрию» и «Десну». Впрочем, тут есть и очевидная проблема – Сухоцкий не играл в официальных матчах с мая 2021 года, и этот колоссальный период профессионального простоя не мог не сказаться на качествах и умениях игрока, хотя того еще рано относить к категории суперветеранов.

Полузащиту «красно-зелено-белых» усилили сразу два украинца – 34-летний опорник Алексей Довгий и 31-летний вингер Артем Полярус. Лучшие годы обоих уже, безусловно, далеко позади, а потому рассчитывать на мощный эффект от украинских ветеранов вряд ли приходится. Тем более, что Довгий в последнее время являлся лишь резервистом «Руха», а Полярус, успевший изрядно подмочить репутацию выступлениями в стране 404 и весьма резонансными заявлениями о переезде туда из Украины, пусть и играл в текущем сезоне весьма стабильно за «Брук-Бет Термалицу» из польской Первой лиги, однако успел потерять в этой команде статус основного игрока, а потому был отпущен в «Заглембе» на правах свободного агента без особых сожалений.

Кроме того, стоит выделить еще несколько интересных трансферов «Заглембе». Клубу удалось на правах свободных агентов подписать 33-летнего атакующего полузащитника Михала Яноту и 32-летнего центрбека Вильяма Реми, а также договориться с «Радомяком» о бесплатном переходе 24-летнего центрфорварда Доминика Сокола.

Янота в свое время подавал большие надежды и прошел через академию «Фейеноорда». Это позволило Михалу поиграть практически за все юношеские и молодежную сборные Польши, но затем в карьере Яноты что-то пошло не так. Хотя эпизодически он доказывал, что способен на многое: например, в сезоне-2018/19 в рамках Экстракласы, выступая за «Арку» из Гдыня, Михал отличился 10 забитыми мячами и 6 ассистами в 32 поединках. Это позволило клубу впоследствии продать хавбека в Саудовскую Аравию за 400 тысяч евро, а самому Яноте неплохо заработать, проведя полгода в рядах «Аль-Фатеха».

Вильям Реми – француз гваделупского происхождения имеет на своем счету 74 матча в рамках французской Лиги 2 и 43 поединка – в тамошней Лиге 1. Центрбек прекрасно знаком с польским футболом, так как с 2018 по 2021 годы выступал за «Легию» из Варшавы, с которой трижды становился чемпионом Экстракласы. В последнее время карьера этого игрока начала деградировать, а с лета 2023-го он и вовсе сидел без работы, но Хацкевич, очевидно, возлагает на француза серьезные надежды.

zaglebie.eu. Вильям Реми

«Алексей Шевченко имеет большой опыт выступлений в чемпионате Украины. Я знаю его как игрока донецкого «Шахтера» и надеюсь, что он придаст команде уверенности. Сокол – очень сильный игрок. Он может играть как на позиции правого защитника, так и в центре нападения. Думаю, благодаря ему наша проблема на правом фланге будет решена. Он достаточно быстр и понимает, как играть на позиции. Янота креативен, чего не хватает «Заглембе» в атаке. Он присоединился к команде чуть позже, ему было сложно, но я верю в его способности. Реми, наверное, не нуждается в представлении. На тренировках и матчах он выступал на довольно хорошем уровне. Он будет одним из лидеров нашей обороны», – именно такую оценку дал ключевым зимним трансферам своей команды Хацкевич.

Что правда, подготовка к возобновлению официальных матчей в Первой лиге выдалась для «Заглембе» неудачной. Прежде всего, клуб, стремясь сэкономить денежные средства, отказался ехать на сборы в Турцию и провел подготовку на родине. Это существенно сократило пространство для маневров в плане поиска спарринг-партнеров, но и здесь «Заглембе» похвастаться нечем: из пяти проведенных товарищеских матчей команда в двух сыграла вничью, а три завершила поражениями…

Хацкевич не видит в этом какой-то серьезной проблемы, подчеркивая, что спарринги были нужны для серьезных экспериментов.

«В товарищеских матчах мы использовали три разные модели: высокий прессинг, игра в центральной зоне и действия на своей половине. Теперь нам нужно решить, какая тактика поможет нам добиться хороших результатов в предстоящих матчах. У нас не 11 игроков, а команда из 20 футболистов, которые готовятся к каждому матчу. Все должны быть готовы к игре с первых минут. И не важно, выйдут ли они на поле с начала матча или на 65-й минуте. Мы проанализировали первую часть сезона. Ни один из ушедших игроков не был ключевым исполнителем для команды. Нам пришлось изменить не только состав, но и менталитет игроков. Футболисты должны верить, что они могут играть в футбол и добиваться хороших результатов. Все идет от головы», – подвел итоги Хацкевич.

С последним утверждением экс-коуча «Динамо» трудно не согласиться, но пока «Заглембе» Сосновец откровенно выглядит как математическое уравнение со многими неизвестными. На его успешное решение Александру Хацкевичу отводится три с половиной месяца, однако далеко не факт, что такого, на первый взгляд солидного временного отрезка, белорусу хватит, чтобы получить хотя бы удовлетворительную оценку…