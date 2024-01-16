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Польша
16 января 2024, 09:42 | Обновлено 16 января 2024, 09:55
752
0

Украинский агент купит акции польского клуба, где будет работать Хацкевич

Вадим Шаблий имеет интерес к «Заглембе» Сосновец

16 января 2024, 09:42 | Обновлено 16 января 2024, 09:55
752
0
Украинский агент купит акции польского клуба, где будет работать Хацкевич
Заглембе Сосновец

Известный украинский агент и владелец ProStar Вадим Шаблий планирует купить акции польского клуба «Заглембе» Сосновец.

Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил польский журналист Томаш Влодарчик:

«Я спросил о ситуации в Сосновце, потому что 0,74% акций Рафала Коллинза и захват спортивного департамента вызвали подозрения.

Насколько мне известно, клубом действительно интересовалось украинское агентство ProStar, в частности генеральный директор этого агентства Вадим Шаблий.

Главным тренером станет Александр Хацкевич – бывший тренер киевского «Динамо» и сборной беларуси. У Хацкевича есть польский паспорт.

Спортивным директором станет другой белорус – Михаил Залевский. Бывший директор БАТЭ, сбежавший в Польшу от режима лукашенко.

В ближайшее время контрольный пакет акций «Заглембе» Сосновец должен быть приобретен. Возможно, с Коллинзом в качестве лица, но с восточным влиянием», – написал Влодарчик.

Судя по всему, Шаблий купит акции клуба из Сосновца это через Коллинза, который станет третьим лицом и уже владеет 0.74% акций. Рафал является 35-летним бизнесменом, который в основном известен благодаря телевизионным проектам.

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Александр Хацкевич Вадим Шаблий
Источник Twitter
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