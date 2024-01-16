Украинский агент купит акции польского клуба, где будет работать Хацкевич
Вадим Шаблий имеет интерес к «Заглембе» Сосновец
Известный украинский агент и владелец ProStar Вадим Шаблий планирует купить акции польского клуба «Заглембе» Сосновец.
Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил польский журналист Томаш Влодарчик:
«Я спросил о ситуации в Сосновце, потому что 0,74% акций Рафала Коллинза и захват спортивного департамента вызвали подозрения.
Насколько мне известно, клубом действительно интересовалось украинское агентство ProStar, в частности генеральный директор этого агентства Вадим Шаблий.
Главным тренером станет Александр Хацкевич – бывший тренер киевского «Динамо» и сборной беларуси. У Хацкевича есть польский паспорт.
Спортивным директором станет другой белорус – Михаил Залевский. Бывший директор БАТЭ, сбежавший в Польшу от режима лукашенко.
В ближайшее время контрольный пакет акций «Заглембе» Сосновец должен быть приобретен. Возможно, с Коллинзом в качестве лица, но с восточным влиянием», – написал Влодарчик.
Судя по всему, Шаблий купит акции клуба из Сосновца это через Коллинза, который станет третьим лицом и уже владеет 0.74% акций. Рафал является 35-летним бизнесменом, который в основном известен благодаря телевизионным проектам.
🚨Popytałem o sytuację w Sosnowcu, bo to 0,74 procent akcji Rafała Collinsa i przejęcie pionu sportowego wzbudziło podejrzenia.— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 15, 2024
Według mojej wiedzy faktycznie klubem zainteresowała się ukraińska agencja ProStar, a konkretnie Vadim Shablii, czyli CEO tejże agencji.
Trenerem,…
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