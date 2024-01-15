Источник: экс-наставник Динамо Хацкевич нашел работу в Польше

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич стал наставником польского «Заглембе» из города Сосновец.

Сообщается, что уроженец Минска уже подписал контракт с клубом и вскоре об этом будет официальное уведомление.

«Заглембе» выступает в Первой лиге чемпионате Польши – втором по силе национальном дивизионе. После 19 туров новая команда Хацкевича занимает последнее, 18-е, месте, имея в активе 11 очков.

Ранее сообщалось, что Александр Хацкевич был среди претендентов на пост главного тренера полтавской «Ворсклы».