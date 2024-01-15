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  4. Экс-тренер Динамо рассказал, что сожалеет о работе в россии
Украина. Премьер лига
15 января 2024, 14:01 |
1287
1

Экс-тренер Динамо рассказал, что сожалеет о работе в россии

Александр Хацкевич упомянул прошлое

15 января 2024, 14:01 |
1287
1
Экс-тренер Динамо рассказал, что сожалеет о работе в россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич вспомнил о работе в россии, где тренировал «Ротор» с декабря 2019-го по март 2021-го. Хацкевич сообщил, что сожалеет за этот период в его футбольной карьере.

«Мой главный футбольный промах? Мы уже говорили об этом. Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, в эту сраную Россию», – сказал Хацкевич.

Ранее экс-игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич рассказал о смерти своего друга и экс-партнера по команде Валентина Белькевича.

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Александр Хацкевич
Источник YouTube
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Андрій Шевченко
тимощук : "нивсе так адназначна. спортвнепалитики, ко-ко-ко, дамбили бамбасс".
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