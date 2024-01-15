Экс-тренер Динамо рассказал, что сожалеет о работе в россии

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич вспомнил о работе в россии, где тренировал «Ротор» с декабря 2019-го по март 2021-го. Хацкевич сообщил, что сожалеет за этот период в его футбольной карьере.

«Мой главный футбольный промах? Мы уже говорили об этом. Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, в эту сраную Россию», – сказал Хацкевич.

Ранее экс-игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич рассказал о смерти своего друга и экс-партнера по команде Валентина Белькевича.