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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Украина. Премьер лига
14 января 2024, 17:19 |
4174
3

Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»

Экс-тренер «Динамо» – о смерти своего друга

14 января 2024, 17:19 |
4174
3
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
УАФ. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич рассказал о смерти своего друга и экс-партнера по команде Валентина Белькевича:

«У него все прекрасно складывалось, мы вместе работали в Динамо U-21, потом он возглавил U-19, стал с ними чемпионами.

Я хорошо знаю, что произошло дальше, но не хочу об этом рассказывать, потому что там задействованы достаточно известные люди.

Валика уволили, у него закончился контракт, и кто-то с ним не захотел продолжать. Я знаю, кто, но не буду говорить. Можно сказать, Белькевич после этого упал в яму, и я его не смог вытащить.

У меня был контакт с президентом клуба, с его братом, но не хватило немножко времени. Мы уже обо всем договорились и Белькевич знал, что вернется обратно. Но он так глубоко залез в яму, что, наверное, для себя решил, что не будет возвращаться.

В какую яму? Депрессия, алкоголь и так далее. Но этого уже не вернешь».

Белькевич умер 1 августа 2014 года в возрасте 41 года. Официальная причина смерти – тромбоэмболия.

Ранее Хацкевич претендовал на пост главного тренера «Ворсклы».

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Александр Хацкевич Валентин Белькевич
Источник YouTube
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Комментарии 3
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aleks19826
Белькевич бухал. Никогда бы не подумал. такой серый мышонок вне поля, казалось чувак домой телик смотреть и спать в 21:00. Но вот оно как. Миля и Алиев бухали не стесняясь, а Валик дома сам спивался по ходу, а это не есть гуд сам люблю подбухнуть, но чтоб в одиночку это дико
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0
Герасимов
Кто вытащит меня из ямы
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-3
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