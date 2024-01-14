Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич рассказал о смерти своего друга и экс-партнера по команде Валентина Белькевича:

«У него все прекрасно складывалось, мы вместе работали в Динамо U-21, потом он возглавил U-19, стал с ними чемпионами.

Я хорошо знаю, что произошло дальше, но не хочу об этом рассказывать, потому что там задействованы достаточно известные люди.

Валика уволили, у него закончился контракт, и кто-то с ним не захотел продолжать. Я знаю, кто, но не буду говорить. Можно сказать, Белькевич после этого упал в яму, и я его не смог вытащить.

У меня был контакт с президентом клуба, с его братом, но не хватило немножко времени. Мы уже обо всем договорились и Белькевич знал, что вернется обратно. Но он так глубоко залез в яму, что, наверное, для себя решил, что не будет возвращаться.

В какую яму? Депрессия, алкоголь и так далее. Но этого уже не вернешь».

Белькевич умер 1 августа 2014 года в возрасте 41 года. Официальная причина смерти – тромбоэмболия.

Ранее Хацкевич претендовал на пост главного тренера «Ворсклы».