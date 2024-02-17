Готовы к возвращению УПЛ. Динамо непринужденно переиграло Шериф на сборах

Матчем донецкого «Шахтера» против французского «Марселя» в рамках Лиги Европы УЕФА украинский футбол посреди этой недели формально вышел из зимней спячки, однако для остальных команд Премьер-лиги официальные противостояния должны были начаться все же еще через неделю. Именно поэтому основной задачей для многих на эти выходные было завершение подготовительного периода и возвращение из мест временного пребывания обратно на родину.

В частности, киевское «Динамо» решило закрыть вторую часть сборов в Турции заключительным товарищеским поединком против молдавского «Шерифа», который для украинских болельщиков до поры до времени едва не был отождествлением имени нынешнего наставника «Кривбасса» Юрия Вернидуба. Впрочем, сейчас флагман соседней страны уже успел вылететь из еврокубков, и вместо этого готовился ко второй части сезона и защите чемпионского трофея.

Как и ожидалось до начала игры, закрывать зимние сборы доверили, наверное, будущему основному составу на первый матч УПЛ после восстановления. В сыгранной комбинации исполнителей «Динамо» легко находило взаимопонимание в атаке, однако реализация голевых моментов снова давала о себе знать. Ничто не мешало использовать хотя бы один из опасных стандартов у чужих владений, однако точность киевлян, а в частности – Бражко, оставляла желать лучшего.

«Шериф» тем временем продолжал наигрывать своих многочисленных новичков, поэтому ни о какой сыгранности в его контексте речь не шла. Хорошо, если команда Романа Пилипчука вообще добиралась до штрафной Бущана, потому что в основном это были безадресные попытки забросить мяч вперед на 50 метров, а там кто-то должен был зацепиться. Но не цеплялся, поэтому об опасности со стороны гостей вообще речь не шла.

Однако и «Динамо» ушло на перерыв только с одним реальным голевым моментом за авторством Буяльского, когда тот не переиграл вратаря с близкого расстояния в завершение сброса Караваева с лицевой на правом фланге штрафной. Уже после перерыва подобным отметится и Волошин, которому вообще не везло, потому что то голкипер станет на пути мяча в ворота, то защитник появится ниоткуда в последний момент.

Но киевляне все равно играли банально лучше соперников, поэтому их итоговая победа словно находилась на поверхности. Оставалось только ее добыть с помощью забитых мячей. И они таки пришли. На 58 минуте Ванат воспользовался ошибкой защитника во время передачи с правого фланга в штрафную, после чего покатил на пустые для Буяльского. А сам Виталий потом, на 80 минуте, ассистировал тому-так Волошину, поэтому полузащитник «бело-синих» не очень грустил из-за упущенных ранее возможностей.

Первый матч во второй части украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» проведет в гостях у харьковского «Металлиста 1925».

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Шериф» – 2:0

Голы: Буяльський, 58, Волошин, 80

Предупреждения: Ванат, 21, Караваев, 23

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Михавко (Дячук, 64), Попов, Караваев – Шепелев (Шапаренко, 46), Бражко – Кабаев (Бенито, 70), Буяльский, Волошин – Ванат.

«Шериф»: Силич – Неверс, Артундуага, Бернардо, Рид – Кьябу, Рамон – Рикардиньо, Феррейра, Гарсия – Апонза.

Стадион: «Kaya Palazzo stadium» (Белек, Турция).

ДИНАМО КИЕВ – ШЕРИФ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C