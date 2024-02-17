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Товарищеские матчи
Динамо Киев
17.02.2024 15:00 – FT 2 : 0
Шериф
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Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 16:49 | Обновлено 17 февраля 2024, 16:59
3006
182

Готовы к возвращению УПЛ. Динамо непринужденно переиграло Шериф на сборах

Команда Александра Шовковского ни разу не проиграла во второй части турецких сборов

17 февраля 2024, 16:49 | Обновлено 17 февраля 2024, 16:59
3006
182
Готовы к возвращению УПЛ. Динамо непринужденно переиграло Шериф на сборах
ФК Динамо Киев

Матчем донецкого «Шахтера» против французского «Марселя» в рамках Лиги Европы УЕФА украинский футбол посреди этой недели формально вышел из зимней спячки, однако для остальных команд Премьер-лиги официальные противостояния должны были начаться все же еще через неделю. Именно поэтому основной задачей для многих на эти выходные было завершение подготовительного периода и возвращение из мест временного пребывания обратно на родину.

В частности, киевское «Динамо» решило закрыть вторую часть сборов в Турции заключительным товарищеским поединком против молдавского «Шерифа», который для украинских болельщиков до поры до времени едва не был отождествлением имени нынешнего наставника «Кривбасса» Юрия Вернидуба. Впрочем, сейчас флагман соседней страны уже успел вылететь из еврокубков, и вместо этого готовился ко второй части сезона и защите чемпионского трофея.

Как и ожидалось до начала игры, закрывать зимние сборы доверили, наверное, будущему основному составу на первый матч УПЛ после восстановления. В сыгранной комбинации исполнителей «Динамо» легко находило взаимопонимание в атаке, однако реализация голевых моментов снова давала о себе знать. Ничто не мешало использовать хотя бы один из опасных стандартов у чужих владений, однако точность киевлян, а в частности – Бражко, оставляла желать лучшего.

«Шериф» тем временем продолжал наигрывать своих многочисленных новичков, поэтому ни о какой сыгранности в его контексте речь не шла. Хорошо, если команда Романа Пилипчука вообще добиралась до штрафной Бущана, потому что в основном это были безадресные попытки забросить мяч вперед на 50 метров, а там кто-то должен был зацепиться. Но не цеплялся, поэтому об опасности со стороны гостей вообще речь не шла.

Однако и «Динамо» ушло на перерыв только с одним реальным голевым моментом за авторством Буяльского, когда тот не переиграл вратаря с близкого расстояния в завершение сброса Караваева с лицевой на правом фланге штрафной. Уже после перерыва подобным отметится и Волошин, которому вообще не везло, потому что то голкипер станет на пути мяча в ворота, то защитник появится ниоткуда в последний момент.

Но киевляне все равно играли банально лучше соперников, поэтому их итоговая победа словно находилась на поверхности. Оставалось только ее добыть с помощью забитых мячей. И они таки пришли. На 58 минуте Ванат воспользовался ошибкой защитника во время передачи с правого фланга в штрафную, после чего покатил на пустые для Буяльского. А сам Виталий потом, на 80 минуте, ассистировал тому-так Волошину, поэтому полузащитник «бело-синих» не очень грустил из-за упущенных ранее возможностей.

Первый матч во второй части украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» проведет в гостях у харьковского «Металлиста 1925».

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Шериф» – 2:0

Голы: Буяльський, 58, Волошин, 80

Предупреждения: Ванат, 21, Караваев, 23

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Михавко (Дячук, 64), Попов, Караваев – Шепелев (Шапаренко, 46), Бражко – Кабаев (Бенито, 70), Буяльский, Волошин – Ванат.

«Шериф»: Силич – Неверс, Артундуага, Бернардо, Рид – Кьябу, Рамон – Рикардиньо, Феррейра, Гарсия – Апонза.

Стадион: «Kaya Palazzo stadium» (Белек, Турция).

ДИНАМО КИЕВ – ШЕРИФ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 182
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Pavel_i_CO
Даю завдання для лугандонів. 300 коментарів про матч Динамо Київ - Шериф)
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+8
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PUMA
У этих половых тряпок только так, хахах ДК проиграло ноунеймам,или хаха ДК выиграло у ноунемов 
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+7
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PUMA
Ох у сепаров пена изо рта идёт 
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+6
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FunnyCat_____
О, о чем я и говорил на ветке Онлайна 
Чудо себе впаяло эмблему Металлиста хотя небось даже состав их  без Википедии не назовёт 
Им стыдно за свою копание болеть что ли?
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+5
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Boodya 1209
@FunnyCat_____ НІ, це ти не зрозумів. Тут я ставлю питання, а ти відповідаєш. То ж починаємо спочатку. Доведи, що мені невідомо, на якій позиції грає Попов.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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+5
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FunnyCat_____
Болельщики Шахтера,  кто смотрел матч Шахтёр - Марсель?
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+2
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Remark
З тренером "ніхто" (Д) K виключно авансом знаходиться в УПЛ. Можна вважати, що їм просто пощастило. Але як тренеру набратися досвіду, як не потраплянням до ПФЛ та награванням там декількох сезонів?
Бо багато не треба
Мальчик поплыл, мальчик попал
А как он стесняется, а как он целуется
Мальчик поплыл, прям в центре зала
Пусть он танцует, пока танцуется
Дырявые рыговские собрались
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+2
Remark
У Запасного якось поцікавіші коменти, чим у цієї бидло маси Антоніни, що голосувала за Януковоща.
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+1
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Remark
Не унижайте Акаку сильно ,то он обидется сильно и Димку дырявую  свой второй аккаунт позовёт ,а может и др оно такое убого обидчевое униженое   
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Pavel_i_CO
Всіх киян з перемогою. Рваними днонєтськімі - задоволені 
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FunnyCat_____
Дибил Дмитро, ты где?
Продолжим нашу дискуссию касательно оборонительных показателей Попова в этой игре?
Ты уже глянул Вайскаут или Софу?
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PUMA
Парадокс,после победы ДК даже у iq11 хватило мозгов,что бы в будку спрятаться,чего не скажешь об служанке бурятов акукули 
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0
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Remark
Видно что все щенки рыговские тут собрались проплаченные давайте педерасты минусы быстрей, что вы сегодня не активные, а вы же петухи пассивные           
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0
Remark
с марсельцами играть в автобусный футбол дырявым это уже о многом говорит это позор,если конечно дырявые попадут в квалиф Лке все ноунеймы из Боснии и Чехии будут молится чтобы при жребии на них попасть и унизить потом дырявых рыговских фсбшников,ну дырявым к унижением не привыкать это их хобби уже     
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0
serhiy
Ваш Пушич такий великий видатний і мега популягний тренер - тренував до Шахтаря аж одну команду !! На вашому місці як за нього навіть не згадував.
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0
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Ооооо как Запасной (униженый пидр дырявый)подгорел от унижений ,накукарекакл так накукарекакл   
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0
Alexandr Ladizhenskiy
Ну по другому тайму стало зрозуміло яка буде основа…
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0
Remark
Динамо помстилося Шерифу за Шахтар, коли молдавани виїб@ли кротів 2:0.
Молодці, киїни!
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0
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Sheva19
Уже жду первое интервью САшо в УПЛ .Мы старались ребята отдали все силы но фортуна от нас отвернулась .На ошибках учатьса ну сегодня команда соперников была сильне нас 
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-1
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Remark
Динамо помстилося Шерифу за ту  ганебну поразку  коли молдавани виїб@ли киян  2-0 в лізі європи
Молодці, киїни!
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-1
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