В субботу, 17-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и тираспольский «Шериф». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo stadium», начало в 15:00.

Вторая часть зимних сборов для команды Александра Шовковского проходит без поражений, но и побед за это время «бело-синие» добыли всего две в пяти матчах. Однако период пребывания в Турции подходит ко своему завершению, и сейчас «Динамо» ждет матч против бывшего участника Лиги Европы УЕФА и чемпиона Молдовы. Судя по всему, играть с первых минут будет основной состав киевлян.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шериф», за которой можно следить в украинской версии сайта.