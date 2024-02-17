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Шериф
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Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 11:49 | Обновлено 17 февраля 2024, 11:51
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0

Динамо Киев – Шериф. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

17 февраля 2024, 11:49 | Обновлено 17 февраля 2024, 11:51
50
0
Динамо Киев – Шериф. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 17-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и тираспольский «Шериф». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo stadium», начало в 15:00.

Вторая часть зимних сборов для команды Александра Шовковского проходит без поражений, но и побед за это время «бело-синие» добыли всего две в пяти матчах. Однако период пребывания в Турции подходит ко своему завершению, и сейчас «Динамо» ждет матч против бывшего участника Лиги Европы УЕФА и чемпиона Молдовы. Судя по всему, играть с первых минут будет основной состав киевлян.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шериф», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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