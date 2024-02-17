В субботу, 17 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Динамо» Киев и «Шериф» из Молдовы.

Киевляне победили со счетом 2:0. Голы во втором тайме забивали Виталий Буяльский и Назар Волошин.

Это был последний товарищеский спарринг «Динамо» перед началом второго круга УПЛ. Следующий матч «бело-синие» сыграют в 18-м туре украинского чемпионата против «Металлиста 1925».

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Шериф» – 2:0

Голы: Буяльський, 58, Волошин, 80

Видеообзор матча