Товарищеские матчи
17.02.2024 15:00 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига17 февраля 2024, 17:21 |
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Динамо – Шериф – 2:0. Удачное завершение сбора в Турции. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча киевского клуба
17 февраля 2024, 17:21 |
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В субботу, 17 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Динамо» Киев и «Шериф» из Молдовы.
Киевляне победили со счетом 2:0. Голы во втором тайме забивали Виталий Буяльский и Назар Волошин.
Это был последний товарищеский спарринг «Динамо» перед началом второго круга УПЛ. Следующий матч «бело-синие» сыграют в 18-м туре украинского чемпионата против «Металлиста 1925».
Товарищеский матч.
«Динамо» Киев – «Шериф» – 2:0
Голы: Буяльський, 58, Волошин, 80
Видеообзор матча
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