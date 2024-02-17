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Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 14:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 15:18
217
0

Известен стартовый состав Динамо на матч против Шерифа

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени

17 февраля 2024, 14:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 15:18
217
0
Известен стартовый состав Динамо на матч против Шерифа
ФК Динамо

В субботу, 17 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Шериф» из Тирасполя.

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: 1. Бущан, 2. Вивчаренко, 4. Попов, 32. Михавко, 20. Караваев, 6. Бражко, 8. Шепелев, 29. Буяльский, 22. Кабаев, 91. Волошин, 11. Ванат.

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Источник ФК Динамо Киев
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