Академики на продажу. Почему Челси и МанСити активно торгуют воспитанниками

На самой «ленточке» работы зимнего трансферного окна в английской Премьер-лиге «Челси» и «Фулхэм» договорились о трансфере 21-летнего форварда Армандо Бройя. Игрок сборной Албании перебрался в стан «дачников» на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона и включающей в себя опцию на выкуп контракта футболиста, если только в «Фулхэме» пожелают продлить с Бройя дальнейшее сотрудничество.

Также в конце января различные британские СМИ активно сообщали о готовности «Челси» расстаться с 24-летним центральным полузащитником Конором Галлахером. На него претендовал «Тоттенхэм», и казалось, что сделка состоится обязательно, но в конечном итоге стороны так и не пришли к соглашению, и Галлахер остался игроком «Челси» как минимум до лета 2024-го, после чего в клубе, вероятно, вновь возникнет вопрос о возможности его выгодной продажи.

В чем связь историй Бройя и Галлахера? В том, что они оба являются воспитанниками академии «Челси», которых лондонцы с легкостью готовы отпускать в аренду или продавать с целью заработать деньги. Доказательством этого являются продажи «синими» других своих академиков, которые состоялись в течение нескольких последних лет: Фикайо Томори в «Милан» за 32 миллиона евро, Марка Гехи в «Кристал Пэлас» за 23 миллиона евро, Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед» за 64 миллиона евро, Тэмми Абрахама в «Рому» за 41 миллион евро, Натана Аке в «Борнмут» за 23 миллиона евро и так далее.

И пускай для многих болельщиков продажа клубом талантливых и перспективных собственных воспитанников всегда видится чем-то на грани предательства, однако на самом деле такая кадровая политика во многом и позволяет грандам вроде «Челси» оставаться невероятно активными игроками на трансферном рынке, подписывая дорогостоящих желаемых футболистов, ярко проявивших себя в других клубах.

Почему «Челси» продал Томори, Маунта, Абрахама, а сейчас готов пойти и на уход Галлахера в обмен на 40-50 миллионов евро? Ответ здесь достаточно прост: помимо чисто кадровых вопросов, сопряженных с тренерскими задумками и востребованностью того или иного футболиста у определенного коуча в определенный момент времени, «синие» пытаются балансировать с финансовой составляющей, столь тщательно отслеживаемой руководством лиги и УЕФА, которые требуют от клубов соответствовать так называемым правилам устойчивости.

Дело в том, что продажи собственных «академиков» учитываются в финансовых отчетах клубов как «чистая прибыль». Это очень большое подспорье для многих современных грандов, позволяющее хоть как-то балансировать между стремлением всегда и во всем обходить конкурентов на трансферном рынке, и возможностью не попасть под строгие санкции со стороны ревизионных и контролирующих органов.

Известно, что с тех пор, как «Челси» отошел в руки инвесторов во главе с Тоддом Боэли, лондонцы потратили на приобретение новых футболистов на трансферном рынке около 1 миллиарда евро. Астрономическая сумма, но в целом клубу удается балансировать в финансовых отчетах и не рисковать угодить в ситуацию, которая произошла в текущем сезоне с «Эвертоном». В частности, «ириски» были лишены 10 очков, что самым негативным образом сказалось на их турнирных амбициях.

В январе в СМИ появилась информация, что «Челси», равно как и «Манчестер Сити», также находятся в фокусе внимания руководства АПЛ на предмет потенциальных финансовых нарушений, что может закончиться снятием очков с «синих» и «горожан». Однако здесь прогноз выглядит куда более благоприятным, нежели ранее для «Эвертона».

Начиная с сезона-2014/15 «Челси» продал 39 воспитанников клубной академии. По данным Transfermarkt, на этих сделках «синие» получили порядка 300 миллионов евро, а это примерно 25-30% от всей суммы, которую лондонцы выторговали на исходящих трансферах за указанный период. При этом уже ближайшим летом «синие» смогут улучшить статистику благодаря как минимум полноценному трансферу 19-летнего левого фулбека Льюиса Холла в «Ньюкасл», который пока выступает за «сорок» на правах аренды, но та содержит обязательство выкупа.

В «Манчестер Сити» также следуют аналогичным курсом, что касается политики клубных воспитанников. В сентябре минувшего года «горожане» продали в «Челси» Коула Палмера за 47 миллионов евро, и этот переход стал для «Сити» девятым за последние два сезона, если брать во внимание исключительно «академиков». Что правда, из всех этих футболистов лишь Палмер и привлекался Пепом Гвардиолой к играм за первую команду «Манчестер Сити».

Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер перешел в Челси из Манчестер Сити

Всего за последние десять лет «Манчестер Сити» наторговал своими воспитанниками на рынке на 350 миллионов евро. Эта сумма эквивалентна 40-45% от всей полученной клубом на исходящих сделках прибыли, но не стоит забывать, что в случае с «академиками» клубы могут относить всю сумму трансфера к так называемой «чистой прибыли», а когда речь идет о продаже ранее купленных в других клубах исполнителей во внимание берется уже абсолютно иного рода «математика».

Важным успехом «Манчестер Сити» является то, что этот клуб научился продавать по достаточно высоким ценам игроков без существенного опыта выступлений на топ-уровне. «Горожанам» не нужно заигрывать воспитанников своей академии за первую команду, чтобы получить затем от продажи футболистов условные 10-20 миллионов евро. Например, ирландский кипер Гэвин Базуну не сыграл за первую команду «Сити» ни одного официального поединка, зато летом 2021-го был продан в «Саутгемптон» за весьма неплохие деньги – 14 миллионов евро. Да и герою сборной Англии U-21 на молодежном Евро-2023 Джеймсу Траффорду так и не предоставили шанса проявить себя в первой команде «горожан», а предпочли сразу продать, когда пришло выгодное с экономической точки зрения предложение – от «Бернли» на 17 миллионов евро.

Поэтому не стоит удивляться, что такие клубы как «Челси» или «Манчестер Сити» вскоре будут не только конкурировать, но и опережать по сумме полученной прибыли от продажи «академиков» привычных «поставщиков дорогих талантов» на европейском рынке, коими являются «Бенфика» и «Аякс». Раз ужесточаются финансовые правила АПЛ и санкции по отношению к их нарушителям, то и пути возможности их выполнять будут искаться все более интенсивно. Кажется, что в «Челси» и «Манчестер Сити» их уже весьма успешно апробировали – что правда, окончательный вердикт здесь можно будет выдать только после завершения расследования Премьер-лиги в отношении потенциальных финансовых нарушений со стороны «синих» и «горожан»…