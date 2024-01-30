Тоттенхэм намерен до дэдлайна подписать партнера Мудрика
«Шпорам» нужен Конор Галлахер
Лондонский «Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Челси» Конора Галлахера.
«Шпоры» ведут 23-летнего англичанина уже давно и намерены закрыть сделку по его переходу до закрытия январского трансферного окна. В «Челси» хотят удержать Галлахера, но у клуба есть необходимость вписаться в финансовый фейр-плей.
Сумма возможного трансфера полузащитника может составить 50 млн фунтов.
Галлахер является воспитанником академии «Челси». В сезоне-2023/2024 он провел за «пенсионеров» 28 матчей во всех турнирах, сделал 6 ассистов.
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