Тоттенхэм намерен до дэдлайна подписать партнера Мудрика

Лондонский «Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Челси» Конора Галлахера.

«Шпоры» ведут 23-летнего англичанина уже давно и намерены закрыть сделку по его переходу до закрытия январского трансферного окна. В «Челси» хотят удержать Галлахера, но у клуба есть необходимость вписаться в финансовый фейр-плей.

Сумма возможного трансфера полузащитника может составить 50 млн фунтов.

Галлахер является воспитанником академии «Челси». В сезоне-2023/2024 он провел за «пенсионеров» 28 матчей во всех турнирах, сделал 6 ассистов.