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Англия
30 января 2024, 08:12 | Обновлено 30 января 2024, 08:19
654
1

Тоттенхэм намерен до дэдлайна подписать партнера Мудрика

«Шпорам» нужен Конор Галлахер

30 января 2024, 08:12 | Обновлено 30 января 2024, 08:19
654
1
Тоттенхэм намерен до дэдлайна подписать партнера Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Лондонский «Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Челси» Конора Галлахера.

«Шпоры» ведут 23-летнего англичанина уже давно и намерены закрыть сделку по его переходу до закрытия январского трансферного окна. В «Челси» хотят удержать Галлахера, но у клуба есть необходимость вписаться в финансовый фейр-плей.

Сумма возможного трансфера полузащитника может составить 50 млн фунтов.

Галлахер является воспитанником академии «Челси». В сезоне-2023/2024 он провел за «пенсионеров» 28 матчей во всех турнирах, сделал 6 ассистов.

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Конор Галлахер Челси Тоттенхэм Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Источник The Times
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Александр
Яке відношення має мудрик до тотнхема ?
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