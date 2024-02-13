ПОЧЕТТИНО: «Галлахер еще имеет время, чтобы достичь уровня Лэмпарда»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над «Кристал Пелас» (3:1) в матче 24 тура АПЛ. Михаил Мудрик в этой игре остался в запасе.

«Мы были равны в первые 45 минут, это очень разочаровало. Нам нужно отреагировать на игру. Нам нужно избежать этого и начать такую игру так ровно. Может быть, был фол, когда мы пропустили. Мы очень хорошо начали второй тайм и забили. Это была трудная игра, но я очень доволен.

Мы просто хотим укрепить нашу уверенность и понять, что нам нужно быть более последовательными. Мы использовали двух нападающих между центральным защитником и крайним защитником. Мы поставили Густо и Чилуэлла выше и двигали мяч быстрее с Энцо под номером 10. Это помогло нам забить.

Мы видели две разные стороны. В первом тайме мы были такими равными, и я был очень разочарован. Во втором тайме гораздо лучше, и я очень доволен тем, как мы завершили игру. Мы заслужили три очка.

Интенсивность, которую мы показали, была небольшой. Мы доминировали, но играли очень медленно.

Это огромная победа. Наша задача — быть последовательными, но такой тип игры поможет нам укрепить нашу уверенность.

Я считаю, что Фрэнк Лэмпард — легенда и один из самых лучших полузащитников в истории футбола. Конор еще молод и еще имеет время достичь его уровня, но он делает для нас фантастическую работу. Мы так счастливы с ним, – сказал Почеттино.