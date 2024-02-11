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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
12.02.2024 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 февраля 2024, 18:53 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:08
342
0

Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии

11 февраля 2024, 18:53 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:08
342
0
Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 12 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Кристал Пелес – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кристал Пэлас Челси Михаил Мудрик Челси - Кристал Пэлас смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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