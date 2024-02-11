12.02.2024 22:00 - : -
Англия11 февраля 2024, 18:53 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:08
342
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Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии
11 февраля 2024, 18:53 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:08
342
0
В понедельник, 12 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Кристал Пелес – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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