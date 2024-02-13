В матче 24-го тура АПЛ «Челси» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

Хавбек хозяев Джефферсон Лерма забил на 30-й минуте. Хавбек гостей Коннор Галлахер сравнял счет на 47-й минуте (1:1).

Синие вырвали победу в компенсированное время: Коннор Галлахер оформил дубль (90+1), а точку поставил Энцо Фернандес (90+4).

Украинский вингер синих Михаил Мудрик весь матч оставался в резерве.

«Челси» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 34 очками. «Кристал Пэлас» идет на 15-й строчке с 24 очками.

Премьер-лига. 24-й тур, 12 февраля

Кристал Пэлас – Челси – 1:3

Голы: Лерма, 30 – Галлахер, 47, 90+1, Фернандес, 90+4

Видеообзор матча