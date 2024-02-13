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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
12.02.2024 22:00 – FT 1 : 3
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 февраля 2024, 00:55 | Обновлено 13 февраля 2024, 01:06
275
0

Кристал Пэлас – Челси – 1:3. Два гола в конце. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 24-го тура АПЛ

13 февраля 2024, 00:55 | Обновлено 13 февраля 2024, 01:06
275
0
Кристал Пэлас – Челси – 1:3. Два гола в конце. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура АПЛ «Челси» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

Хавбек хозяев Джефферсон Лерма забил на 30-й минуте. Хавбек гостей Коннор Галлахер сравнял счет на 47-й минуте (1:1).

Синие вырвали победу в компенсированное время: Коннор Галлахер оформил дубль (90+1), а точку поставил Энцо Фернандес (90+4).

Украинский вингер синих Михаил Мудрик весь матч оставался в резерве.

«Челси» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 34 очками. «Кристал Пэлас» идет на 15-й строчке с 24 очками.

Премьер-лига. 24-й тур, 12 февраля

Кристал Пэлас – Челси – 1:3

Голы: Лерма, 30 – Галлахер, 47, 90+1, Фернандес, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джефферсон Лерма (Кристал Пэлас).
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Источник Sport.ua
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