Кристал Пэлас – Челси – 1:3. Два гола в конце. Видео голов и обзор матча
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В матче 24-го тура АПЛ «Челси» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.
Хавбек хозяев Джефферсон Лерма забил на 30-й минуте. Хавбек гостей Коннор Галлахер сравнял счет на 47-й минуте (1:1).
Синие вырвали победу в компенсированное время: Коннор Галлахер оформил дубль (90+1), а точку поставил Энцо Фернандес (90+4).
Украинский вингер синих Михаил Мудрик весь матч оставался в резерве.
«Челси» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 34 очками. «Кристал Пэлас» идет на 15-й строчке с 24 очками.
Премьер-лига. 24-й тур, 12 февраля
Кристал Пэлас – Челси – 1:3
Голы: Лерма, 30 – Галлахер, 47, 90+1, Фернандес, 90+4
Видеообзор матча
События матча
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