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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
12.02.2024 22:00 - : -
Челси
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Англия
12 февраля 2024, 01:17 |
35
0

Кристал Пэлас – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 12 февраля в 22:00 по Киеву

12 февраля 2024, 01:17 |
35
0
Кристал Пэлас – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

12 февраля на «Селхерст Парк» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» сыграет против «Челси». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

Команда продолжает оставаться подопечными Ходжсона. Старину Роя в январе называли главным фаворитом в вопросе следующего удаления в Премьер-Лиге. Но Стив Пэриш уже расставался с ветераном тренерского цеха, летом 2021-го года. Вот только его преемник, Патрик Виейра, продержался только полтора года, а потом пришлось просить опытнейшего наставника вернуться и выводить из кризиса. Сейчас у орлов явно не все получается. Но все-таки поражения чередуются с победами, вот и январь получилось закончить победой 3-2 в перестрелке против Шеффилд Юнайтед 3-2. Вот только против более сильного Брайтона мало что получилось. Уже на 3-й минуте счет открыл Данк, через пол часа чайки добавили еще дважды, а в итоге выиграли разгромно, 4-1.

Челси

Клуб продолжает разочаровывать своих болельщиков. Нет, конечно же, есть альтернативные форматы. И в Кубке Лиги, несмотря на все проблемы против Ньюкасла и Мидлсбро, получилось выйти в финал кубка. Вот только какие шансы на итоговый успех, если там Ливерпудль, который в январе громил пенсионеров 4-1? Да, еще на этой неделе была переигровка в кубке страны с Астон Виллой. И неожиданно уверенно выиграли в Бирмингеме 3-1. Но в прошлом туре Премьер-Лиги Вулверхэмптон совершенно по делу обыграл синих 4-2 в Лондоне. И заодно красные выбросили соперника из топ-10. Впрочем, все уже понимают, что серьезного подъема подопечных Почеттино в этой АПЛ уже не получится, и Маурисио уже, наверное, устал извиняться и оправдываться перед болельщиками.

Статистика личных встреч

Синие выиграли у соседа вот уже дюжину поединков кряду. В том числе они победили 2-1 на своем поле в декабре.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пенсионеров. Но они играют в основном нестабильно, и не стоит переоценивать ее кубковый успех. Ставим на победу хозяев при форе +1 гол (коэффициент - 1,61).

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Источник Sport.ua
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