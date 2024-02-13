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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
12.02.2024 22:00 – FT 1 : 3
Челси
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Англия
13 февраля 2024, 00:05 | Обновлено 13 февраля 2024, 00:41
1025
29

Снова без Мудрика. Челси вырвал победу в лондонском дерби

Матч против «Кристалл Пэлас» закончился со счетом 3:1

13 февраля 2024, 00:05 | Обновлено 13 февраля 2024, 00:41
1025
29
Снова без Мудрика. Челси вырвал победу в лондонском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 12 февраля 2024 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Кристал Пэлас» и «Челси». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый гол во встрече забили хозяева поля. Джефферсон Лерма на 30-й минуте нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади и попал в дальний угол ворот Петровича.

«Челси» сумел отыграться на второй минуте второго тайма. Интересную комбинацию «синих» завершил точным ударом Конор Галлахер. Тот же Галлахер на 90+1 минуте вырвал для команды Почеттино победу.

Точку в матче на 90+4 поставил Энцо Фернандес, закрепив преимущество своей команды.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных. Такое случается уже во втором матче подряд.

АПЛ. 24-й тур. 12 февраля.

Кристал Пэлас – Челси – 1:3
Голы: Лерма, 30 – Галлахер, 47, Галлахер, 90+1, Фернандес, 90+4

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Кристал Пэлас - Челси Конор Галлахер Энцо Фернандес
Источник Sport.ua
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Комментарии 29
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Gargantua
странно что они Галлахера не продали.
все собирались его куда то продать, чтобы разгрузить платежную ведомость. Ну действительно, парень слишком хорош для этого Челси.
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+3
fifa2020
Пудрик - це Коноплянка-2, пафосу більше чим в Мессі, а гра - для чемпіонату Угорщини)
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+2
February 30
Несчастный Дворец уже 13 игр подряд проиграл Челси.    Донор очков.   Последний раз выиграли у Челси на выезде в 2017, когда в рамке стоял Куртуа!.)
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+2
Octopus
После матчей с таким сюжетом не то что основа, уже и выход на замену для Мудрика под большим вопросом. Походу после того, как Мудрик просился в аренду, Почеттино его вообще больше не рассматривает даже как резерв.
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Толстых
То что Челси выграли у Пелас-хорошо.Только Пелас с каждой игрой катится вниз.Одно непонятно:купили Мудрика за большие деньги и на поле не выпускают.В аренду просился,не пустили,а потом требуют от него качество игры.Да,он не идеале,что-то непонимает, ошибается,но не выпускать его на поле,хотя-бы мин на15-20тоже не правильно.Как человек без практики может что-то показывать?Отпустили бы в другой клуб  в аренду на пол- года ,или год, и не мучали ни себя ,ни его.Может в другом клубе Мудрик и раскрылся бы как игрок.
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-3
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Андрій Шевченко
Тому і перемогли, що не випустили мокрожопу шлюхтарську гниду.
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-3
Показать Скрыть 6 ответов
Лига конференций без динамо
Лига Конференций Без Динамо
12.02.2024 17:02
1-3 
 Как по маслу зашло ,на изи Челси особенно второй тайм ,в первом мучились 
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-4
Показать Скрыть 7 ответов
_Tor78nado99rly_
Таких лінивих забитих м'ячів (ФК "Челсі") ще бачити не доводилось. Але з ФК "Челсі" повний порядок. У турнірці вони там, де мають бути.
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-4
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Лига конференций без динамо
 ремарка дырявая как всегда на рота взяла со своими прогнозами и пошла нюхать у бабки перед сном 
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-6
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