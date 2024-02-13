Снова без Мудрика. Челси вырвал победу в лондонском дерби

Сегодня, 12 февраля 2024 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Кристал Пэлас» и «Челси». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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Первый гол во встрече забили хозяева поля. Джефферсон Лерма на 30-й минуте нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади и попал в дальний угол ворот Петровича.

«Челси» сумел отыграться на второй минуте второго тайма. Интересную комбинацию «синих» завершил точным ударом Конор Галлахер. Тот же Галлахер на 90+1 минуте вырвал для команды Почеттино победу.

Точку в матче на 90+4 поставил Энцо Фернандес, закрепив преимущество своей команды.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных. Такое случается уже во втором матче подряд.

АПЛ. 24-й тур. 12 февраля.

Кристал Пэлас – Челси – 1:3

Голы: Лерма, 30 – Галлахер, 47, Галлахер, 90+1, Фернандес, 90+4