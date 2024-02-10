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Байер
10.02.2024 19:30 - : -
Бавария
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10 февраля 2024, 03:41 |
24
0

Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 10 февраля в 19:30 по Киеву

10 февраля 2024, 03:41 |
24
0
Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

10 февраля на «Бай-Арена» пройдет матч 21-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Байер» сыграет против «Баварии». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Байер

Команда стала главным событием этого футбольного сезона, причем не только немецкого, но и всеевропейского масштаба. Даже нейтральные любители спорта начали гадать, насколько же продлится беспроигрышная серия аспиринщиков. А те и после зимних каникул продолжали в основном побеждать, пусть и давалось это с немалыми усилиями. Что Аугсбургу, что РБ Лейпциг решающий мяч забивали на 90+ минуте. А с Боруссией (Менхенгладбах), при громадном преимуществе, так и не смогли распечатать голкипера соперников, так и закончив 0-0. Потом, впрочем, команда успела не только спокойно обыграть новичка-аутсайдера чемпионата, Дармштадт, но и выбила из кубка в волевом стиле дома Штутгарт.

Бавария

Клуб имел больше времени для подготовки к важному поединку, но вряд ли этому так уж рад. Ведь он в кубке вылетел задолго до полуфинала - еще осенью гранд ухитрился уступить Саарбрюкену и вылетел из турнира. Кроме того, Звезда Юга проигрывала, причем разгромно, в Суперкубке РБ Лейпциг. А в Бундеслиге мало что фаворит шел за спиной аспиринщиков, так еще и допустил разгромное поражение 1-5 во Франкфурте-на-Майне. Впрочем, у рекордмейстеров отличный опыт игры на длительные дистанции. Ну, а Харри Кейн с его невероятной статистикой стал сразу же мощным козырем для Томаса Тухеля. Отметился Харри очередным голом и в прошлом туре, в ворота Боруссии из Менхенгладбаха, а его команда в итоге завоевала уверенную победу 3-1.

Статистика личных встреч

У рекордмейстеров был отличный отрезок в очных поединках из побед при единственной ничьей. Но в прошлом году лучше получалось у подопечных Хаби Алонсо: 2-1 в марте в Леверкузене, 2-2 в сентябре в Мюнхене.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают пусть и номинальное, но преимущество гостям. Но у аспиринщиков отличная статистика в этом сезоне - поверим, что ее продлят, снова не проиграв (коэффициент - 1,63).

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Источник Sport.ua
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