Сегодня, 10 февраля, состоялся матч лидеров чемпионата Германии между «Байером» и «Баварией».

«Фармацевты» разгромили прямого конкурента в борьбе за титул и продолжили свою беспроигрышную серию до 31 матча.

Чемпионат Германии. 21-й тур

Байер – Бавария – 3:0

Голы: Станишич, 18, Гримальдо, 49, Фримпонг, 90+4

Видеообзор матча