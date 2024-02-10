Германия10 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 23:35
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Байер – Бавария – 3:0. Банда Алонсо несется за титулом. Видео голов и обзор
Смотрите обзор матча лидеров Бундеслиги
10 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 23:35
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Сегодня, 10 февраля, состоялся матч лидеров чемпионата Германии между «Байером» и «Баварией».
«Фармацевты» разгромили прямого конкурента в борьбе за титул и продолжили свою беспроигрышную серию до 31 матча.
Чемпионат Германии. 21-й тур
Байер – Бавария – 3:0
Голы: Станишич, 18, Гримальдо, 49, Фримпонг, 90+4
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Станишич (Байер).
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