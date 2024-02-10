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Чемпионат Германии
Байер
10.02.2024 19:30 – FT 3 : 0
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
10 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 23:35
456
0

Байер – Бавария – 3:0. Банда Алонсо несется за титулом. Видео голов и обзор

Смотрите обзор матча лидеров Бундеслиги

10 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 23:35
456
0
Байер – Бавария – 3:0. Банда Алонсо несется за титулом. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

Сегодня, 10 февраля, состоялся матч лидеров чемпионата Германии между «Байером» и «Баварией».

«Фармацевты» разгромили прямого конкурента в борьбе за титул и продолжили свою беспроигрышную серию до 31 матча.

Чемпионат Германии. 21-й тур

Байер – Бавария – 3:0

Голы: Станишич, 18, Гримальдо, 49, Фримпонг, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Станишич (Байер).
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Бавария Байер Байер - Бавария видео голов и обзор Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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