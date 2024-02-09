Германия09 февраля 2024, 12:37 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:40
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Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 19:30 поединок Бундеслиги
09 февраля 2024, 12:37 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:40
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В субботу, 10 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Бавария».
Игра пройдет на стадионе «БайАрена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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