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Чемпионат Германии
Байер
10.02.2024 19:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
09 февраля 2024, 12:37 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:40
40
0

Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 19:30 поединок Бундеслиги

09 февраля 2024, 12:37 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:40
40
0
Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер – Бавария

В субботу, 10 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Бавария».

Игра пройдет на стадионе «БайАрена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бавария Байер Байер - Бавария Бундеслига смотреть онлайн чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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