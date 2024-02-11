Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛОНСО после разгрома Баварии: «О шансах на титул поговорим в мае»
Чемпионат Германии
Байер
10.02.2024 19:30 – FT 3 : 0
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
11 февраля 2024, 08:55 |
398
0

АЛОНСО после разгрома Баварии: «О шансах на титул поговорим в мае»

Наставник «Байера» считает, что его подопечные показали топ-игру

11 февраля 2024, 08:55 |
398
0
АЛОНСО после разгрома Баварии: «О шансах на титул поговорим в мае»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал уверенную победу над «Баварией» (3:0) в матче Бундеслиги.

«Мы хотели показать себя конкурентоспособными. Мы проделали отличную работу, дисциплина и сплоченность команды были великолепными. Выступление в целом было великолепным, парни показали себя очень вовлеченными в игру. Все футболисты показали топ-игру. У нас было достаточно моментов, а у «Баварии» шансов почти не было.

У меня отличная команда, отличные игроки. Один я не справлюсь. У нас прекрасная энергия, и это главное. Никакого секрета нет, просто игроки верят, и этого мы и хотим.

Шансы на титул? Поговорим в мае. Мы должны быть реалистами и твердо стоять на ногах», — цитирует специалиста Bayern & Germany.

По теме:
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Байер – Бавария – 3:0. Банда Алонсо несется за титулом. Видео голов и обзор
Невероятный Байер разгромил Баварию. +5 для Леверкузена в таблице
Хаби Алонсо Байер Бавария Бундеслига Байер - Бавария пресс-конференция
Источник Bayern & Germany
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Футбол | 10 февраля 2024, 14:57 11
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым

Евгений Радченко начинал карьеру в «Металлисте», а закончит предателем

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Футбол | 10 февраля 2024, 09:01 4
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона

Поединок состоится 10 февраля в 19:30 по Киеву

Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Футбол | 10.02.2024, 23:49
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Днепр-1 – Аркадаг – 1:0. Гол Адамюка, асист Пихаленка. Видео гола и обзор
Футбол | 11.02.2024, 03:40
Днепр-1 – Аркадаг – 1:0. Гол Адамюка, асист Пихаленка. Видео гола и обзор
Днепр-1 – Аркадаг – 1:0. Гол Адамюка, асист Пихаленка. Видео гола и обзор
Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки
Футбол | 11.02.2024, 00:35
Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки
Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
10.02.2024, 19:15 6
Футбол
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
09.02.2024, 11:39 17
Футбол
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
09.02.2024, 18:31
Теннис
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
11.02.2024, 07:18
Футбол
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
10.02.2024, 00:09 1
Хоккей
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 22
Футбол
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем