АЛОНСО после разгрома Баварии: «О шансах на титул поговорим в мае»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал уверенную победу над «Баварией» (3:0) в матче Бундеслиги.

«Мы хотели показать себя конкурентоспособными. Мы проделали отличную работу, дисциплина и сплоченность команды были великолепными. Выступление в целом было великолепным, парни показали себя очень вовлеченными в игру. Все футболисты показали топ-игру. У нас было достаточно моментов, а у «Баварии» шансов почти не было.

У меня отличная команда, отличные игроки. Один я не справлюсь. У нас прекрасная энергия, и это главное. Никакого секрета нет, просто игроки верят, и этого мы и хотим.

Шансы на титул? Поговорим в мае. Мы должны быть реалистами и твердо стоять на ногах», — цитирует специалиста Bayern & Germany.