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Брентфорд
05.02.2024 22:00 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
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Англия
06 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 06 февраля 2024, 04:04
268
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Вратарь соперников был невероятным»

Главный тренер «Манчестер Сити» подытожил игру с «Брентфордом»

06 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 06 февраля 2024, 04:04
268
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Вратарь соперников был невероятным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных в матче 23 тура АПЛ над «Брентфордом» (3:1).

«У нас было много моментов. Вратарь соперников был невероятным. Они столь опасны во время матча, они невероятная команда в этой концепции. Они очень сильно прессингуют. Мы сыграли действительно хорошую игру, их вратарь был отличным в первом тайме, а во втором тайме мы были гораздо лучше.

Фоден всегда ищет возможность забить гол. У него уже 250 игр, и он повлиял на результаты этого сезона. Он невероятный. Его цифры действительно хороши.

Он сыграл много игр, он играет на разных позициях и имеет способности к забеганиям в зоны, потому что ему нравится входить в штрафную. Он любит двигаться в штрафной, и он играет свой лучший сезон с тех пор, как в команде.

Пропущенный гол? Мы знаем, что Тони является важным звеном «Брентфорда», и они делают забегания. Да, мы постараемся улучшить защиту.

Холланд? Любому нападающему непросто делать касания в штрафной.

Я просто пытаюсь восстановить людей и подготовиться к «Эвертону». Я никогда не думаю о победе в чемпионате, а только о победе в следующей игре», – сказал Гвардиола.

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Источник BBC
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