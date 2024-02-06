Жузеп ГВАРДИОЛА: «Вратарь соперников был невероятным»

Главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных в матче 23 тура АПЛ над «Брентфордом» (3:1).

«У нас было много моментов. Вратарь соперников был невероятным. Они столь опасны во время матча, они невероятная команда в этой концепции. Они очень сильно прессингуют. Мы сыграли действительно хорошую игру, их вратарь был отличным в первом тайме, а во втором тайме мы были гораздо лучше.

Фоден всегда ищет возможность забить гол. У него уже 250 игр, и он повлиял на результаты этого сезона. Он невероятный. Его цифры действительно хороши.

Он сыграл много игр, он играет на разных позициях и имеет способности к забеганиям в зоны, потому что ему нравится входить в штрафную. Он любит двигаться в штрафной, и он играет свой лучший сезон с тех пор, как в команде.

Пропущенный гол? Мы знаем, что Тони является важным звеном «Брентфорда», и они делают забегания. Да, мы постараемся улучшить защиту.

Холланд? Любому нападающему непросто делать касания в штрафной.

Я просто пытаюсь восстановить людей и подготовиться к «Эвертону». Я никогда не думаю о победе в чемпионате, а только о победе в следующей игре», – сказал Гвардиола.