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Чемпионат Англии
Брентфорд
05.02.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 февраля 2024, 20:53 |
32
0

Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии

04 февраля 2024, 20:53 |
32
0
Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В понедельник, 5 февраля, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports.

Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Брентфорд
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Брентфорд Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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