В понедельник, 5 февраля, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports.

Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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