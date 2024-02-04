05.02.2024 22:00 - : -
Англия04 февраля 2024, 20:53 |
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Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии
04 февраля 2024, 20:53 |
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В понедельник, 5 февраля, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports.
Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – БрентфордСмотреть трансляцию
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