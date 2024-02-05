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Чемпионат Англии
Брентфорд
05.02.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Англия
05 февраля 2024, 02:56 | Обновлено 05 февраля 2024, 03:10
14
0

Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 февраля в 22:00 по Киеву

05 февраля 2024, 02:56 | Обновлено 05 февраля 2024, 03:10
14
0
Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

5 февраля на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда старается активно вести себя на трансферном рынке. Сейчас, во-первых, появилось несколько любопытных новичков. В Сивасспоре купили юного Юнуса Эмре Конака, который в 18 лет уже был основным в чемпионате Турции. А потом приобрели Вальдимарссона, голкипера Эльсфсборга и сборной Исландии. Во-вторых, получилось удержать Тоуни, который на фоне более жестких наказаний за чрезмерные траты стал слишком недоступным для британских грандов. Именно Айвен, наконец-то вернувшийся с дисквалификации, голом со штрафного помог добыть долгожданную победу пчелкам - над Ноттингем Форест (домашние 3-2). Отметился нападающий мячом и с Тоттенхэмом. Но там шпоры оказались сильнее и забили на гол больше, забив 3-2.

Манчестер Сити

Клуб допустил в этом сезоне несколько осечек. Еще летом по пенальти проиграли в Суперкубке Англии Арсеналу. Потом был ранний вылет из Кубка Лиги. Но в целом получается у горожан неплохо. Они прибавили к перечню своих трофеев Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпионата мира, ну а первое место в группе Лиги чемпионов воспринимается уже по умолчанию. Непросто было с Тоттенхэмом, но единственный гол Аке выбил шпор из кубка Англии. Но, безусловно, приоритетом остается АПЛ. Неудачный отрезок в конце 2023-го года дал преимущество конкурентам, но постепенно подопечные Гвардиолы поднимаются все выше - впереди только Ливерпуль. Ожидаемо не стал проблемой и Бернли: парням Компани забили снова трижды, и только на 90+ минуте Аль-Дахли позволили оформить типичный гол престижа.

Статистика личных встреч

В 2021/2022 горожане дважды обыграли дебютанта. Но в прошлом сезоне пчелы оказались сильнее и неожиданно выиграли оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в пчелок. Тут согласимся с экспертами и поставим на горожан при форе -1 гол (коэффициент - 1,615).

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Источник Sport.ua
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