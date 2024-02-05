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Чемпионат Англии
Брентфорд
05.02.2024 22:00 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
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Англия
05 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2024, 00:19
238
0

Хет-трик Фодена. Ман Сити обыграл Брентфорд и приблизился к лидеру АПЛ

Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк вышел на замену на 76-й минуте

05 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2024, 00:19
238
0
Хет-трик Фодена. Ман Сити обыграл Брентфорд и приблизился к лидеру АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

В матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1.

Хавбек гостей Фил Фоден оформил хет-трик, а у хозяев поля единственный гол забил Нил Мопе.

Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 76-й минуте матча.

«Манчестер Сити» догнал по очкам «Арсенал», и эти команды делят 2-е место (49 баллов). Горожане имеют одну игру в запасе.

Лидирует «Ливерпуль» (51 пункт). «Брентфорд» занимает 15-е место (22 очка).

Премьер-лига. 23-й тур, 5 февраля

Брентфорд – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Мопе, 21 – Фоден, 45+3, 53, 70

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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