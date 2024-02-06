Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Ман Сити – 1:3. Хет-трик Фодена, 15 минут Ярмолюка. Видео голов
Чемпионат Англии
Брентфорд
05.02.2024 22:00 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 06 февраля 2024, 01:06
91
0

Брентфорд – Ман Сити – 1:3. Хет-трик Фодена, 15 минут Ярмолюка. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ

06 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 06 февраля 2024, 01:06
91
0
Брентфорд – Ман Сити – 1:3. Хет-трик Фодена, 15 минут Ярмолюка. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

В матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1.

Хавбек гостей Фил Фоден оформил хет-трик, а у хозяев поля единственный гол забил Нил Мопе. Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 76-й минуте матча.

«Манчестер Сити» догнал по очкам «Арсенал», и эти команды делят 2-е место (49 баллов). Горожане имеют одну игру в запасе. Лидирует «Ливерпуль» (51 пункт). «Брентфорд» занимает 15-е место (22 очка).

Премьер-лига. 23-й тур, 5 февраля

Брентфорд – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Мопе, 21 – Фоден, 45+3, 53, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Брентфорд).
По теме:
Чемпионат Португалии. Каза Пия и Боавишта друг другу не забили
Дубль Эн-Несири. Севилья справилась с Райо Вальекано и покинула зону вылета
Хет-трик Фодена. Ман Сити обыграл Брентфорд и приблизился к лидеру АПЛ
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фил Фоден видео голов и обзор Егор Ярмолюк Брентфорд - Манчестер Сити Нил Мопе
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуча Жироны сватают в АПЛ. Он может возглавить клуб со звездным украинцем
Футбол | 05 февраля 2024, 21:33 9
Коуча Жироны сватают в АПЛ. Он может возглавить клуб со звездным украинцем
Коуча Жироны сватают в АПЛ. Он может возглавить клуб со звездным украинцем

Мичел может заменить Почеттино в «Челси»

А как же Сити? Лидер Жироны может остаться в клубе на следующий сезон
Футбол | 05 февраля 2024, 22:40 1
А как же Сити? Лидер Жироны может остаться в клубе на следующий сезон
А как же Сити? Лидер Жироны может остаться в клубе на следующий сезон

Ведутся переговоры о повторной аренде Савио

«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
Бокс | 05.02.2024, 08:11
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Футбол | 05.02.2024, 00:40
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
Теннис | 05.02.2024, 07:00
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
05.02.2024, 07:18 3
Футбол
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 44
Футбол
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
04.02.2024, 07:11 22
Футбол
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
04.02.2024, 20:28 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем