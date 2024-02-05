Экс-звезда АПЛ сыграет в россии. Недавно он играл матч в поддержку Украины
Вильяма Галласа соблазнили кровавые рубли
В Москве состоится турнир Кубок легенд, который проходит на болотах каждый год, начиная с 2009 года.
Пресс-служба турнира назвали список бывших футболистов, которые согласились приехать в россию.
Среди участников есть и бывший игрок «Арсенала» и «Челси» Вильям Галлас, подтвердивший свое участие в турнире, записав видеообращение. Со стороны француза это выглядит крайне лицемерно, ведь в прошлом году он играл в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.
Ранее бывший вратарь «Интера» и сборной Франции Себастьян Фрей сообщил, что он не сыграет в прошедшем в москве Кубке легенд, ведь поддерживает Андрея Шевченко.
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